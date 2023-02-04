退休理財術│實物給付健檢保單 賣不動

為讓保單創新及多元化，壽險業者爭取保單不要只能給付現金，亦可採實物給付，但據金管會統計，給付健檢的實物給付保單，2022年一張都沒有賣出去，已連續九季「掛零」，且從2016年推出至今，共賣不到30張保單，保費不到200萬元，是具創意，但叫好不叫座的保單。

金管會在2015年底開放保險公司可異業結盟推出實物給付保單，共開放六大項給付，如醫療服務、護理服務、長期照護、健康管理、老年安養、殯葬服務等，即壽險保單可以給付健檢、遠距照護、坐月子中心、長照服務或安養中心、高齡住宅、生前契約等，也可部分解決台灣高齡化、少子化的問題。

2016年壽險業開始推出保單，至今實物給付保單主要三大項，一是給付生前契約或塔位的殯葬保單；二是給付醫療服務，主要是提供長照服務、海外急難救助；三是給付健康管理服務，主要是給付健檢機會。

據金管會公布，2022年共有六家壽險公司推出38張實物給付保單，全年共賣出近22萬件，年成長543％，保費收入32.28億元，年成長415％。

實物給付保單目前主要是給付海外急難救助、或給付長照服務的保單銷售最佳，2022年共賣21.97萬件，占去年全年銷量99.96％，保費32.27億元，亦占99.97％，隨著國人報復性出國，會投保附帶海外給付救助的旅平險，估計2023年件數亦會有顯著成長，保費則是看附加長照給付的保單銷量。

實物給付保單銷售第二大就是殯喪保單，共有五家壽險公司推出11張保單，2022年全年共賣出80張，保費136萬元，件數比前一年衰退10％，保費衰退8％。

最難賣的還是健檢保單，七年來僅富邦人壽及新光人壽各推出一張保單，雖仍在架上，但已連九季都沒有賣出一張保單，連二年件數及保費都掛零。

主要是給付健檢機會，保單講解上相對複雜，需要解釋健檢項目，加上合作醫院會有限定區域，無法大範圍行銷，所以七年下來，共賣不到30張，保費不到200萬元，堪稱最難賣壽險保單。