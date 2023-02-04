退休理財術│保單活化轉換 叫好不叫座

訴求「身後當遺產，不如活著自己用」的保單轉換，叫好不叫座。據壽險公會統計，2022年僅完成五件保單契約轉換，轉換保單價值金共261萬元，創2014年開放之後的單年新低，壽險業者分析主要原因是保單轉換解說內容繁複、轉換後糾紛機率大、及金管會要求不得給付佣酬，業務員推動意願不高，使得這項業務幾乎名存實亡。

另外就是具有高保價金的保單，當初投保者多數經濟富裕，極少數會出現經濟困頓、欠缺資金投保醫療或長照保障，或是覺得可用保單貸款，即可使用到保價金，且仍可保有當年的高利率保單。

保單轉換亦稱保單活化，是壽險業者爭取多年，在2014年終於獲金管會同意開放的業務，主要是考量台灣快速邁向高齡化、少子化，也有許多是不婚族或頂客族，即年輕時投保的壽險保單，若是身故才能領取保險金，在沒有子女或子女不需要這筆遺產時，不如轉換為被保險人活著就能用到的醫療險、長照險或即期年金險等。

即與其身故後遺產無人領，不如活著自己用，但因為金管會擔心壽險公司若大量行銷，勸誘保戶將早年高利率保單解約，反而不利保戶，因此規定保單轉換後有三年反悔期，若保戶反悔，壽險公司必須無條件恢復原狀，同時壽險公司在轉換過程中「不得獲利」；且不得給付業務員或各通知保單轉換佣金或獎金，避免出現不當勸誘，造成後續爭議。

當時估計有數百萬張保單符合保單轉換的資格，但2014年到2022年，近八年時間累計轉換4,745張保單，累計轉換的保價金共16億元，與當初預估至少數十萬、甚至上百萬張保單，數百億元的保價金活化，相去甚遠。

2022年第一季轉換了一張保單，第二季掛零，第三季跟第四季各轉換二張，全年就活化了五張保單，保價金合計261萬元，創開放以來的單年新低。

主要是要理解保單轉換，需要專人講解，且相對複雜，又沒有佣酬獎金下，沒有業務員會主動向保戶推介，同時高利率保單解約後目前再也買不到，許多人會勸保戶用保單借款方式，既可動用保單資金，又可保留保單。