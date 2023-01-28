年關手頭緊 保單生財有三招

年關將近，正是不少民眾資金需求的高峰期，壽險業者指出，為了讓保戶能夠過好年，多家壽險公司今年在春節前提前給付「生存金、滿期金」等各項保險給付，同時也提醒保戶如果在農曆春節前有短期的資金需求，亦可透過「保單借款」，來緩解荷包壓力，更能安心過好年。

所謂的「滿期金」，是指保戶在繳費期滿後，可領回一筆滿期金額；至於「生存金」則是指，符合契約所約定的時間，當被保險人仍生存時，持續給付生存保險金給受益人。為了因應民眾過年較多的資金需求，壽險公司針對春節期間應給付的滿期保險金、生存保險金等各項保險給付，都會提前於農曆春節前給付。

全球人壽指出，年節期間如有短期資金需求，民眾也可透過「保單借款」方式來周轉資金，以解決燃眉之急。壽險業者建議，保戶在申辦前，應先了解壽險公司的申貸辦法，如借款利率、利息計算方式等，保障自身權益。

保單借款通常具有免保證人、免手續費、快速撥款、手續簡便等特性，且申貸管道多元，民眾可依自身的使用習慣，選擇臨櫃、郵寄、線上等方式進行辦理，但要注意的是，貸款後保戶應按時償還借款，一旦繳不出本息，甚至超過保單價值準備金時，可能會造成保單停效的問題，也就是在停效期間所發生的保險事故，保險公司將不負理賠責任，因此民眾在申請保單借款前，除了要充分了解保單借款相關約定外，更要注意還款時間，避免影響日後保單權益。

台灣人壽表示，為讓保戶有更充裕的資金過年，凡滿期金、生存金給付日期為1月20日至1月29日，將於1月17日前陸續匯入保戶指定帳戶，保戶1月18日上午就可刷存摺確認；此外，符合經濟紓困資格保戶，亦可申請「保單借款經濟關懷（紓困）優惠專案」，提供每一保戶（要保人）借款上限新台幣10萬元（須依保單價值準備金核算），還款期限三年，固定利率1.718％優惠，都可多加利用。