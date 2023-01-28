年終保單檢視 掌握四原則

農曆新年到來，家庭大掃除不僅清掉舊帳單同時也常回顧年度預算與支出。壽險業者提醒民眾，進行年終家庭保單檢視時，秉持四大原則進行滾動式調整，讓保險適時發揮功能。另外，年終獎金依照「扣、補、存」三心法，做好個人年度財富以及保單規畫。

全球人壽表示，核心家庭已成為我國主力，由於只有一個小孩，家長幫孩子規劃的保障往往比自己高很多，卻忽略自己身為最重要家庭經濟支柱，保障應高於孩子，因此檢視保單第一個原則就是「檢視家庭成員保障」。

第二個原則就是「檢視保單文件」，包括是否需要變更月繳、季繳、或年繳保費的繳費方式，比如可能薪水的變化影響資金調度問題，適時調整繳費方式或許可減輕財務壓力；此外，是否有隨著家庭狀態變更保單受益人，比如已結婚生子者，可能就需要調整婚前投保的保單受益人，以符合當前保戶最新的風險需求。

第三個原則為「檢視經濟條件」，保險應該跟著經濟能力的變化來調整，比如年收入50萬元跟150萬元的適合的保障就會有所差異。當收入提高，保障額度可依當時的需求重新檢視與規劃，例如提高壽險保障、補足醫療保障或規劃退休金流等，以符合自身當下或未來的經濟條件需求。

第四個原則就是「檢視趨勢變化」，例如現在有新冠肺炎等新型傳染病，導致就醫或住院的情況變多，或是身邊親友癌症比例越來越高，這些動態的趨勢變化都可以透過諮詢專業壽險顧問，，重新調整適合自己的單架構。

台灣人壽則建議，年終獎金可依照「扣、補、存」三字心法，做好個人年度財富以及保單規畫。要先扣掉「必要性」支出像是房屋貸款、預計給長輩的紅包支出。「補」風險則是指個人保單健檢應著重缺口補強。「存」財富：依每個人風險承受度不同，掌握比例上的配置。