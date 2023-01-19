2壽險2022年外溢保單龍頭之爭 戰況揭曉

兩大壽險爭奪外溢保單龍頭，2022年全年戰況揭曉，南山人壽全年以銷售67萬張外溢保單，市占率達54.5％，拿下2022年外溢保單件數王，國泰人壽全年則以外溢保單新契約保費70.5億元，占率45.3％，拿下2022年外溢保單新契約保費王。

金管會19日公布，2022年全年共有11家保險公司推159張外溢保單，全年共賣出122.85萬件，較2021年增加逾56萬張，增幅84％；全年新契約保費則是155.6億元，增加46.44億元，增幅43％，仍算是壽險成長幅度較大的保單類型。

外溢保單即訴求保戶投保後，除了有壽險或健康險相關保障、資產累積等功能外，還能透過保費折扣、現金回饋或增加保額等方式，鼓勵保戶重視體況，有用保單增進保戶健康、減少保險公司理賠的「外溢效果」。

國泰人壽與南山人壽兩大壽險公司積極耕耘外溢保單市場，國壽主攻健走增進體況，南山人壽則主張依健檢結果，如腰圍、血壓、空腹血糖、三酸甘油酯、高密度膽固醇等區分體況。

據國壽及南山人壽表示，2022年國壽的外溢保單新契約保費70.5億元，排名業界第一，南山人壽則以48億元，排名第二，兩家公司外溢保單新契約保費，合計市占率即有76％以上，第三名是富邦人壽，約19.8億元，第四是新光人壽約13.6億元，四大壽險公司在外溢保單新契約保費，合計市占率逾97.6％。

若看新契約件數，則是以南山人壽67萬件，拿下第一名，且市占率過半，主要是南山人壽主攻一年期外溢健康險，保費較低、但件數較多；國壽2022年外溢保單件數43.1萬件，排名第二，件數市占率亦逾35％，兩大公司外溢保單件數市占率即逾89.6％。

第三名則是新光人壽，約5.2萬件，富邦人壽則以約4.5萬件，排名第四，四家公司合計件數市占率逾97.5％。

整體來看，外溢保單銷售件數最多的是回饋方式有二種以上，即複合式外溢保單2022年銷售66.9萬件最多，保費27.23億元；但若看保費則是健走保單，賣70.55億元最多，件數是26.4萬件；體況或健檢保單2022年賣近25萬件，保費38.37億元，另外還有給付長照服務或健檢符外溢保單，2022年賣4.5萬件，保費19.78億元。

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