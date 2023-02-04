定期癌症險vs.終身癌症險 選對了嗎？

癌症嚴重威脅國人健康，但有鑑於醫療科技的創新，如能及早發現，亦有治癒的可能性，惟治療癌症所產生的鉅額醫療及長期照顧費用，可能會導致家庭面臨經濟壓力，因此有越來越多民眾會透過癌症險替自己規劃保障，以轉嫁未來可能面臨的疾病風險。

不過，定期型癌症險與終身型癌症險究竟有什麼差異，快來一次搞懂其特性與適合對象，再依個人需求與預算多寡評估投保，讓癌症保障更完善。

根據衛生福利部「2021年各類癌症健保前10大醫療支出統計」指出，因惡性腫瘤就醫的民眾就有79.7萬人，每人平均醫療費用為16萬餘元，其中治療費用最高的是白血病，每人平均醫療費用高達44萬餘元，可見一旦罹癌不僅是治療時間長，醫療開銷更不容小覷。

觀察市面販售的癌症險，以種類來看，可概分成定期型癌症險與終身型癌症險，其中定期型癌症險通常是採自然費率，也就是保費費率會隨著年齡不同而有所調整，因此年輕時的保費通常相對較低，且須持續繳費才有保障，以一年期附約為例，一般保證續保至80歲，但仍得視保險契約而定，因此定期型癌症險較為適合預算有限，或已有投保癌症險但還想強化保障的人。

至於終身型癌症險，一般最高可保障至110歲，詳細須依個別保單條款而定，而保費大多是採平準費率，也就是在保單繳費期間內，每一年需繳交的保費都相同，因此保費相對較高，適合預算較為充裕的人。全球人壽建議，民眾應及早規劃防癌保障，並可從自身需求及預算多寡評估投保。

延伸閱讀

癌症最奪命 提前部署更安心

怕癌症復發轉移不賠 三類型給付看清楚