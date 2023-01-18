無照賣保單 保險之家遭罰300萬

日資來台開設實體保險店鋪，卻未依法申請執照，遭金管會開罰。金管會針對「台灣壹壹零顧問」未申請保經代執照，卻在台北捷運地下街經營「保險之家」，提供保單諮詢及推介，開罰180萬元。

壹壹零顧問旗下有保險業務員，全數登錄在環球世達保經公司，由環球世達保經去跟保險公司簽約，依推薦保單領取佣酬，其中8到9成的佣金再轉付給壹壹零顧問，因此金管會亦對環球世達保經開罰120萬元。

等於保險之家是由日資開設、並實際經營，但未向金管會申請保經代執照，旗下負責推介保單的保險業務員，是掛靠在環球世達保經，環球世達保經只是「出名」、借壹壹零顧問靠行，賺取佣金的10％左右，剩下80％到90％的佣金則是壹壹零顧問拿走。

此案是立委助理逛台北捷運地下街時發現檢舉，保險之家開業約四到五年，但中間因為新冠肺炎疫情有停業一段時間，才復業就被檢舉，在立法院被爆料時，保險之家就馬上歇業，至今未再營業。

保險局表示，未依法申請保經代執照卻實際從事保單推介，依保險法可罰90萬到900萬元，對壹壹零顧問開罰180萬元。

而環球世達保經與未有執照的顧問公司合作，亦違反保經代規定，依法可罰10到300萬元，保險局亦決定開罰120萬元。

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