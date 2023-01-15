黑天鵝亂竄 保險經理人幫你擋

台灣保險業者一定會永遠記得「2022」這一年。從總體經濟來看，發生了俄烏戰爭、暴力升息、高通膨全都是意料之外；對業者來說，防疫保單賠付損失天價、投資配置重分類以因應近7千億的淨值。對一般民眾來說，因為防疫險而建立起「保險最重要是保障」的起碼認識，對保險經紀人的觀感從過往的「強制推銷」漸漸轉為「保險諮詢」。

步入2023年，有參與總經預測的財經學者們都強調，「一定更要有風險的概念」。以前看到市場出現1、2隻黑天鵝，大家就緊張兮兮；現在市場上滿布黑天鵝。如此險峻的情勢，唯有加強化事業保險，才能對抗更多風險。

星展銀行財富管理就提醒，2022年激烈變動的大環境之下，為了財管客戶配置的保險部位，因為保單選擇適合，有風險保障的功能，再發揮抗通膨的作用。其中，保單選擇為「利變型保單」，有反映市場趨勢，隨著升息趨趨勢，獲得了宣告利率調升。

另一類是美元計價的保單，因為在2021年簽約，新台幣兌1美元在28元以下換完，加上美元相較於其他外幣具有流通性強，兼顧風險保障及資產配置需求的首選。

保險的目的為的是對抗風險，在風險真正來臨時有足夠的抵禦力。台灣保險業在2022年遇上的情況，就是一場歷史的歷練。提供人身保險的壽險公司，在2022年遇上百年少見的「股債雙空」，為長期資產配置的債券部位大折價，金管會予許業者提出金融資產重分類，截至2022年底計有八家壽險公司進行重分類，創造淨值增加6,894億。

負擔財產險的產險公司，因應新冠疫情所推出的防疫雙險保單，2022年產險業雙險理賠總額高達2,116億元，其中防疫險賠1,693億元，是保費的37倍。

追蹤台灣保險業者因應此次史詩級風險的作法，主要是向金管會申請增資，有公司二度、甚至三度增資，合計2022年完成增資達984.99億元。

而這些增資的資金來自母公司、金控公司，或是國外股東，值得慶幸的是，沒有公司直接宣布倒閉。保險業者或許抱怨「被髮夾彎的政策」所害，但也承認，政策變動原本就是風險評估模型當中一項變動因素。

在挺過最艱難的2022年，保險業者多願意重新檢視風險模型，準備因應愈來愈複雜之風險的對抗；防疫保單曾經保障了你我在新冠疫情期間的健康與復元，沒有人知道會不會再來一次全球疫情大流行，但可以肯定的是，大家再也買不到像2022年相同的防疫保單，人生從出生到年老，將歷經無數的風險，保險是對抗風險的最佳保障，它不會只是一張保單，而是正確的保險觀點建立，隨時隨地向保險經紀人請益。