勞保快破產?專家拋救命索 留意5月這政策

勞保財務續拉警報！勞動部昨（13）日認了今年撥補金額得逾450億元，才能避免勞保基金水位續降，但撥補僅能延後破產時程至2028年，且年改後的老年給付恐連1萬5都不到，因此有專家建議，原定1人一生只能買3張的小額終老保險，5月起將再開放1張額度，等於最高可獲90萬元保障，適合55歲以上長者留意。

行政院自2020年起，陸續撥補200億元、220億元、300億元挹注勞保基金，勞動部次長王安邦昨赴中油桃園煉油廠進行春安檢查時指出，今年撥補金額「一定會超過450億」，且勞保財務狀況勢必調整，避免基金水位持續下降，雖承認財務水位恐不健康，但強調「政府沒倒，勞保就不會倒」。

統計至去年11月底，勞保基金規模7808億元，收益數為-400.1億，收益率為-5.05%。勞動部長許銘春日前曾在立法院答詢時表示，至少得每年撥補千億資金，才能防止勞保不破產。

但即使政府持續撥補，勞保仍恐在5年後的2028年破產， 以目前請領年金的人超過150萬人，專家推估，未來請領人數上看350萬人，保費收入根本遠遠跟不上給付金額。

不少學者倡議年金改革，除所得替代率由1.55%降至1.3%，平均投保薪資計算的區間，也可從現行的60個月延長至180個月，但若雙管齊下，勞保老年給付將順勢減少1/3，以月領2.1萬元換算，年改後怕連1.5萬元都領不到。

小額終老保單屬低保費的類政策性保單，1人一生限購數將放寬至4張

有鑑於此，有專家建議可留意小額終老保險，5月起每人投保額度將由3張增至4張，且壽險有效契約的最高保額，也從70萬元拉高為90萬元，保單預定利率則維持2％。

因應高齡化社會的小額終老保單，屬低保額、低保費的類政策性保單，又有「庶民保單」之稱，2017年推出時，1人限購1張，最高保額30萬元，當時保單預定利率2.25％，因有效拉高壽險保障，保費又比同保額的終身壽險便宜逾2成，曾創年銷35.7萬張、新契約保費43.28億元的紀錄。

但當時規定1人一生限購1張，隔年買氣即大減，因此金管會2019年3月及2021年2月各再開放1次，每次增開1張及保額20萬元，目前合計最多3張、合計保額最高為70萬元。

至2022年底，小額終老保單有效契約數達88.8萬件，換算人口投保率約3.9％偏低，金管會保險局局長施瓊華分析，逾55歲的投保占比逾4成，顯見對普及高齡者基本保障的效果顯著，所以決定5月再次開放投保限制，民眾的投保張數及保額可再拉高。

（旺得富理財網 李宗莉 ）

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