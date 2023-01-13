保險理賠醫起通擴大範圍！理賠更加便利

「保險理賠醫起通」擴大服務範圍。壽險公會指出，過去民眾申請理賠所需耗費精神及時間成本極高，現在壽險公會聯合了多家壽、產險公司及醫療院所共同推出「保險理賠醫起通」業務，陸續擴大合作醫院，從2023年1月13日起三軍總醫院的病患皆能使用更加便利的保險理賠服務。

壽險公會指出，在醫療保險領域，患者、醫療機構、保險業者間過往因為無法建立有效聯繫協作機制，導致民眾申請理賠所需耗費精神及時間成本極高。有鑑於此，壽險公會指出，聯合了多家壽、產險公司及醫療院所共同推出「保險理賠醫起通」業務，藉由公會建置的「保險科技運用共享平台」結合醫院於民眾授權下提供之「醫療資料」，達到便民之理賠服務。

壽險公會指出，為了提升民眾使用理賠服務的便利性，公會持續邀請全國之醫療院所加入「保險理賠醫起通」，期望提供給保戶更多元、便利的理賠環境，簡化民眾申請流程，實現理賠申請便利、快速的服務體驗，響應政府推動便民政策。

壽險公會指出，目前保險理賠醫起通服務之合作醫院臚列如下，（台北市聯合醫院之中興院區、仁愛院區、和平婦幼院區、忠孝院區、陽明院區、松德院區、林森中醫昆明院區（不含院外門診）、國泰綜合醫院總院（不含分院）、新光吳火獅紀念醫院（不含分院）、臺北市立萬芳醫院、秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院、秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院、竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院、台南市立醫院、高雄市立岡山醫院、員榮醫療社團法人員榮醫院以及三軍總醫院附設民眾診療服務處）。即日起，三軍總醫院附設民眾診療服務處正式成為服務之合作醫院，讓服務觸角又向前邁進了一步。

壽險公會指出，公會及所屬會員公司在金管會及保險局的指導協助下，利用保險科技持續落實公平待客及普惠金融的政策目標，讓民眾在就醫時不必再奔波於醫院與保險公司間，申請理賠皆能享受一家申請、多家受理的便捷服務。未來本會將持續洽邀醫療院所共同合作加入本業務，以提供有投保商業醫療保險的民眾更便捷優質的理賠服務。

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