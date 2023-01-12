找到防疫險慘賠原因 金管會今年強化控管

產險業的防疫險保單2022年慘賠近1,700億元，金管會找到主因，即透過保單抽查與金融檢查，發現在保單設計及銷售過程中，確實有多家公司「風險控管不到位」，2023年保險局將修改相關規定，讓保險公司在設計保單時，「因考慮市場競爭而放掉的風險控管」，能透過風控人員及系統建置，強化控管。

也就是說，金管會檢查後發現，產險業2022年因防疫險慘賠、產險業出現經營一甲子以來最大的年度虧損，很大部分歸責於產險公司風險控管不到位，因為市場競爭，保單設計脫離「損害填補」，即採用確診就理賠的定額給付，不再是傳統產險業依實際損失單據理賠，商品設計先天不良，銷售過程中又欠缺控管與警覺性，讓行銷通路大幅銷售等，才釀成60年來首見重大損失。

為防止防疫險風暴再次發生，保險局局長施瓊華表示，2023年將修訂「保險商品銷售前程序作業準則」，強化這類保單銷售前、中、後段的規定及管理，一是針對保單給付非屬損害填補的類型，即不是以產生的損失為理賠依據，而是依事件發生為理賠者，要強化控管，甚至要建置系統控管承保額度等。

二是對於承保風險的辨識，在事中及事後控管，強化商品管理小組及評議小組的功能，三是風控人員對風險胃納及商品的結合，再進一步要求。

據保險局統計，2022年防疫險共承保488.2萬件，保費收入45.5億元左右，但全年約理賠410.7萬多件，理賠金額1,693億元，不少是在2021年下半年投保的保單，在2022年上半年理賠，確定防疫險是產險史上虧最大保單。