如何投保「住宅險」？產險公司給三方向

如何挑選適合的住宅保險？產險公司建議可從先檢視房屋可能面臨風險、居家生活中可能潛在的危險情境，以及災後自身的財務負擔能力這三面向來逐一評估分析，進而篩選出最合適且最完善的住宅火險保單。

截至2022年底，住宅火災及地震險的投保率卻僅有37.46％，不難看出逾半以上的自有住宅缺乏完善保障。新安東京海上產險表示，一般來說，火災及地震堪稱房屋兩大潛在風險，為不讓一輩子的努力付諸流水，除事前的防範措施外，事後的風險移轉也要規劃周全，因此，適合的住宅險是必要的。

新安東京海上產險表示，若不幸發生火災，屋內動產最先蒙受損失，損失程度規模則依裝潢、家電、家具而有所不同，其次才是建物以及鄰居，民眾可依「我方財損」、「對方損失」來建構對住家財物及對第三人責任的保障。

該公司推出的「好心安居家綜合保險」即保障住宅地震基本保險、財物損害保險、額外費用補償、第三人責任保險、玻璃保險、竊盜及颱風及洪水補償保險等多項保障。

新安東京海上產險說，「好心安居家綜合保險」和其他住宅險不一樣的地方是當火災發生時，提供動產與不動產的保額可彈性共用，且動產內的財損理賠不扣折舊，實損實賠，若火災不幸延燒到左鄰右舍，第三人責任保險高額的保障，也能有效填補及分散遭受第三人求償時的風險。

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