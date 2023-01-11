安達獲惠譽AA-評等 展望穩定

惠譽國際信用評等公司(Fitch Rating)於2023年1月11日公布，首次授予安達國際人壽保險股份有限公司（安達國際人壽）「國際保險公司財務實力評等AA-(twn)」，評等展望穩定。惠譽評估，相較於台灣其他人壽保險公司，安達國際人壽業務風險狀況為中等，業務組合適度多元化，並在公司治理排名層面上屬中等/有利。

惠譽報告中指出，此評等反映安達國際人壽整體概況和良好的財務表現，涵蓋合併後獲得的健全資本支援，同時亦考量到實體合併之後，在目前激烈的市場競爭環境中，如何進一步發展其業務，和經營業績所面臨的挑戰。

安達國際人壽於2022年12月完成合併（原先為安達保險集團（Chubb）旗下康健人壽與安達人壽台灣分公司，並由安達保險集團（長期發行人違約評級：A+/展望穩定）百分之百持有。在規模上，惠譽預估安達國際人壽為台灣第12大保險公司，根據2021年和2022年前三季的統計數據，公司合併後綜合保費收入約占總體市場規模的2％，屬於中型保險公司。並看好公司合併後，將提供更廣泛、多元且互補的產品。

惠譽分析，就戰略重要性而言，安達國際人壽係安達保險集團中非常重要的成員，尤其在亞太地區業務擴張策略上扮演重要角色。因此可以期待在有需求時，安達保險集團將支援安達國際人壽的財務需求、戰略計畫和業務增長。

安達國際人壽表示，合併後，公司將結合原先既有強項，包括通路、商品與服務的優勢與資源，創造出「一加一大於二」的保險營運綜效，並秉持「以人為本」的品牌精神，打造「全人保險解決方案」，使保戶能享有專業、多元且貼近人心的保險方案和服務品質。