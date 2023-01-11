年終別亂花 四招放大保障

即將進入農曆新年倒數，各家企業年終獎金也已陸續開獎。據調查，上班族若拿到年終獎金後，前五大用途分別為「過半數存起來、孝敬父母長輩、發紅包、還貸款、投資理財」等。壽險業者建議上班族，領到年終獎金後，可先檢視自己的保障是否足夠，並優先規劃4大醫療保障，有餘裕再為自己做好退休資產累積以及預留給家人的愛。

全球人壽表示，這幾年經過疫情的洗禮，大部分民眾對於醫療保障的意識提升許多，如果領到年終獎金，建議先規劃4大醫療保障，包括「實支實付型醫療險、癌症險、長照險及重大傷病險」，都是可填補一旦發生就會衍生相當高醫療費用或是長期照護費用的保障等。

如有餘裕，則可著手規劃退休準備，以依照自身風險屬性，選擇穩健累積資產的利率變動型壽險或是風險承受度較高的投資型商品，比如變額萬能壽險與變額年金保險。

若選擇利率變動型壽險，除了擁有預定利率來保障最低的保障額度外，還有宣告利率機制，可隨著市場環境，有機會利用宣告利率來獲得增值回饋分享金，並且把增值回饋分享金透過購買增額保險的方式，來增加自己的保障額度，藉此加快保單價值準備金的累積速度。

台灣人壽則建議三大保障檢視心法「基礎醫療重實支，癌症醫療要足額，長期照顧更要顧」。因應現今健保DRGs制度施行，「自費」已是想要擁有好的醫療品質的最佳選擇，透過「商保補位健保」才能擁有較全面的保障。能有效轉嫁住院自費支出的保險，非「實支實付型醫療保險」莫屬，建議基礎醫療保障應以實支實付為主。

台灣人壽指出，當不幸罹患癌症，無法繼續工作，如何在無法開源，甚至是開流的情形下，維持抗癌療程與生活支出，足額的「一次給付型」癌症/重大疾(傷)病保障，以及完整的癌症醫療保障，亦非常重要。

台灣人壽因應國人長照及特定傷病保障需求的提升，於去年底推出「台灣人壽百分百守護長期照顧終身健康保險」，保障內容具備「長期照顧」及「13項特定傷病」的雙重保障，且是可保障至保險年齡100歲屆滿的終身型健康保險，只要年齡為20足歲～70歲即可申請投保。