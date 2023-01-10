防疫險風暴 產險度最慘一年

新冠肺炎疫情延燒整個2022年，鉅額的防疫險理賠金額，估計產險業2022年稅前虧損恐逼近2千億元，讓國內產險公司度過史上最慘的一年。

兩大壽險金控公告2022年獲利概況，旗下產險子公司的鉅額虧損成為拖垮整體獲利的關鍵，其中富邦產險全年虧損400.14億元、國泰產險則虧損195.8億元；另外，中信金也受到旗下台灣人壽防疫險理賠拖累全年獲利衰退38％。

2022年最後一個月，主要承保防疫險的產險公司紛紛增提相關準備，虧損增加，根據金管會最新統計，2022年防疫險理賠金額，是保費收入的37.2倍，整體產險業的防疫雙險的理賠金額達2,116.4億元。防疫險風暴不但壓垮了多家金控2022年獲利，也讓多家產險公司不得不增資因應理賠壓力，目前共有六家產險公司完成885億元的增資，若加計尚未核准的部位，總計全部產險業因應防疫風暴的增資金額高達近千億元，也是前所未見。

產險龍頭富邦產險10日公告12月稅後虧損91.05億元，累計全年稅後虧損400.14億元，其中單12月防疫險相關直接賠款金額為114.77億，核賠26.3萬件，自留賠款金額為110.95億；累計全年防疫險相關直接賠款達733.24億，件數為161.7萬件，自留賠款達532.10億，對於已發生但未報或未決的案件，已提存自留賠款準備63.49億(若不考慮再保因素的直接賠款及準備約820億)；國泰產險12月稅後淨損57.0億元、全年稅後淨損195.8億元，12月單月已賠付簽單賠款金額21.0億元、全年已賠付簽單賠款金額216.8億元(考量再保分出後自留賠款金額為185.8億元)。