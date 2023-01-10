六大壽險2022獲利 三年低點

股市跌、債券無利可圖，又遇上新台幣升值，六大壽險在2022年最後兩個月全數虧損，兩個月合計稅後就虧損近720億元，合計六家壽險公司2022年稅後獲利1,424億元，創近三年新低，且較2021年衰退近58％。

資產排名國內前六大的國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、中國人壽及台灣人壽，2022年有三家賺逾300億元，一家獲利逾百億元，但也有二家全年是虧損，但因新台幣貶值，六家公司帳上累積1,796億元的外匯準備金，一年內增加近1,438億元，顯見匯兌利益驚人。

富邦人壽2022年12月反應保單成本及準備金提存增加，同時新台幣單月升息0.6％，再加上調整投資組合，實現投資損失10多億元，富壽12月單月稅後虧損73.9億元，連三個月虧損，全年稅後獲利655.5億元，仍是壽險業獲利第一名，但比2021年衰退近36％。

國泰人壽因預期2023年依舊是升息趨勢，在2022年底調整投資部位，實現投資虧損27億元，以優化投資組合，國壽12月外匯操作仍有獲利，但年底保單成本較高，因此單月稅後虧損57億元，全年稅後賺380.1億元，是壽險業第二名，同比衰退逾66％。

南山人壽亦因年底保單成本重，加上新台幣升值造成外匯成本大增，2022年12月稅後亦虧損56.1億元，亦是連三月虧損，全年稅後獲利315.54億元，排名第三，亦比2021年衰退47％。