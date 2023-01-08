金控2022年獲利見真章 壽險金控衝擊大

2022年前11月整體上市櫃金控獲利達3,098億元，率退高達44％， 12月公布在即，預估將較2021年全年5,806億元大幅下滑，不過公股銀行相對衝擊較小，率先公布2022年全年獲利的第一金控，全年獲利不但突破200億元更創下歷史新高紀錄，恐成為國內14家金控2022年唯一獲利正成長的公司。

14家金控有九家壽險子公司，2022年11月罕見有八家都出現虧損。另外就獲利貢獻度來看，隸屬於金控的九家壽險公司，前11月稅後獲利1,383億元，貢獻度44.6％，但金控下有13家銀行，前11月稅後賺近2,121億元，貢獻度逾62％，是2022年金控獲利金雞母，證券子公司則因股市波動，前11月稅後賺238億元，貢獻度僅近7.7％，金控下有四家產險，前11月已虧損近513億元。

由於每年12月大多是業績競賽月，保單成本原就沈重，加上當月新台幣兌美元繼續升值、台股及美股回跌、債券殖利率又反彈、持續升息，年底要認列不動產及部分結構型商品評價損失，恐呈現單月虧損 估計全年稅後純益跌破2,000億元，為近三年低點。壽險業歷經2022年的多項利空衝擊，預計12月的獲利數字也難樂觀。

壽險業年底五大利空包括2022年11月已因新台幣急升1.3元，單月稅前虧損753億元、創單月新高；二是大型壽險公司12月多是業務員競賽月，加上責任準備金利率 調升，各家拼業績下，新契約成本大增，容易造成單月虧損，加上台股持續震盪以及債券殖利率又反彈，以及升息造成貼現率拉高，壽險業有1.37兆元投資性不動產，採取市價列帳，且多以租金還原法評價，貼現率拉高，代表評出的不動產市價會比之前下跌，2022年12月恐有多家壽險公司必須認列不動產評價損失。

整體來看，受到防疫險理賠與新台幣匯率造成的匯兌損失，預估以壽險為主的金控2022年的獲利都將受到衝擊，但以銀行為主的金控表現則相對平穩。展望2023年，市場預期整體金控的獲利雖仍難突破突破2021年新高，但受2022年防疫險、資本市場衝擊縮減後，動能重啟，全年獲利將有機會挑戰歷史次高。