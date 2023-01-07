店家投保三險 花少錢大保障

國內疫情趨緩，店家慢慢回復疫前榮景，疫後商機也正在復甦當中各大活動也陸續恢復舉行，產險業者建議商家花少少錢投保公共意外責任險、商業火險、雇主意外責任保險等相關保單，不但可以迎接人潮降風險，還可以替顧客、店面、員工提供多一分防護。

國泰產險表示，商業火險主要在補償火災、爆炸引起的火災、閃電雷擊導致店家的財物損失；公共意外責任險則是針對在營業處所內，消費者因意外事故受傷、死亡或食物中毒，若店家需負起賠償責任，此時就可以透過保險轉嫁風險。

依照資料顯示，規模較小的店家，無論是商業火險或是公共意外責任險的投保率仍然偏低。除了商業火險外，新光產物也建議商家可以投保第三人體傷、財物損失的「公共意外責任保險」、補償財產損失的「現金保險」及填補對員工賠償責任的「雇主意外責任保險」才能轉移意外事故的損害。

華南產險表示，以2年前錢櫃林森店火警事件例，該不幸事件造成6人死亡、89人受傷的悲劇，由於錢櫃依法有投保公共意外責任險，保險金額為每一個人體傷300萬元、每一意外事故體傷6,000萬元、每一意外事故財損5,000萬元，故不幸傷亡的民眾最高可獲得300萬元的賠償金，但此事件賠付金額最高以6,000萬元為限。

國泰產險和新光產險都依店家需求店家分別規劃「頭家壓箱保」以及「招財進保2.0」專案，商品內容除了基本的公共意外責任保險與商業火災保險之外，也讓店家依個別需求彈性搭配其他保險。

新光產物表示，該公司「招財進保2.0」專案商品除了有「公共意外責任保險」、「現金保險」、「雇主意外責任險」三大主險之外，還含蓋了「建築物承租人火災責任附加條款」‧可以賠償房東建物的損失，甚至招牌掉落造成的損傷。以20坪、員工10人的店家來估算，年保費4,500元起，若是不幸發生事故，也有專業的理賠團隊做後盾，協助後續理賠以及糾紛案件的民事訴訟抗辯。

但並非所有店家、場所或活動都會投保「公共意外責任險」，華南產險表示，民眾出入公共場所或參加群聚活動，民眾應認明有「公共意外責任險」保障的公共場所才能享有保障。由於商家不一定投保，因此建議民眾可以自行投保一年期的個人意外傷害險專案，年保費只要千元，一年365天都享有保障。

產險業者表示，不只是個人投保意外傷害險年保費不貴，其實規模小的商店投保公共意外責任險年保費也只要數千元而已，花小錢即有大保障。