春節出遊 車險健檢保平安

疫情降溫，邊境也解封，民眾又回歸日常生活模式，隨著解封，近期出遊的人潮明顯增加，尤其春節年假將至，產險提醒民眾開車出門前，除了檢查車輛狀態外，建議一併檢視車險保障是否完整足夠，再投保旅遊平安險，讓出遊不掃興。

車險除了甲、乙及丙式車險之外，國泰產險表示，該公司規劃出能滿足不同需求的「車險完整保障組合」，協助民眾擁有完整車險保障，讓出門在外更安心。

國泰產險建議，可採取「3、2、1+1」的架構進行車險保障分析。所謂的「321+1」架構，即從最基礎、最容易遇到的風險，一層一層分析可能面臨的風險，進而產出量身訂做的商品。保障分析最基層的「3」，指的就是「對方傷害」、「對方財損」及「超額責任」等三面向作檢視，即是賠償第三人傷害及財損。

保障第二層的「2」則從「我方傷害」以及「我方財損」強化保障，「我方傷害」主要提升駕駛人、乘客的保護力，即駕駛人、乘客傷害險；「我方財損」則針對車輛毀損或遭偷竊，可以透過「車體險」、「竊盜險」來分擔事故發生時所衍生的車輛損失費用。

國泰產險表示，最上層的「1+1」，則是加強「我方其他保障」及「對方其他保障」，民眾可再依自身的需求，選擇適宜的商品，適度將風險轉嫁給保險公司，提高用車保障。

車主除了依法必須投保強制險外，磊山保經表示，「第三人責任險」車主最需要加保的險種，此險能保障駕駛在道路事故發生造成他人死、傷或是財務損失時，自身才能夠有能力承擔起肇事的賠償責任，建議第三人責任險保額約在300萬～500萬元。另外，可以再加保「超額責任險」將額度提高到1,000萬元作全面性保障。

第三人責任險只是保障除車主外第三人，因此，磊山保經建議加保「駕駛人傷害險」來提高所發生意外事故中受傷或身故，以補償傷者醫療費用、給付傷害失能或身故保險金。尤其是自身醫療保障不夠多者，可以用「駕駛人傷害險」作補強。

至於小資族若覺得一年繳交5,000～20,000元「車碰車」車體險保費仍感吃力時，富邦產險等產險業者也有推「限額（10萬～20萬元保額）理賠」車碰車險，年繳保費只要2,000多元，大大降低投保車體險財務壓力。