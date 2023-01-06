防疫雙險理賠衝破2千億 桂先農提7大省思

台灣保險業2022年走過防疫險風暴，防疫險理賠天價，讓所有人上了一堂價值逾2,000億元的課。保發中心董事長桂先農6日在第10屆台灣保險卓越獎記者會後表示，疫情期間，台灣保險業充分發揮保險保障、安定社會人心並支持經濟發展的功能，但對於此次產險業面臨的防疫險風暴，他點出7大省思。

據保險局統計，2022年全年防疫雙險（防疫險、疫苗險）中的防疫險理賠達1,693億元，加計疫苗險後，2022年整年防疫雙險總理賠達2,116.3億元，若光看防疫險的承保件數與理賠件數，理賠率就超過84％。

桂先農指出，未來產險公司如何強化風險管理，是防疫險風暴後重要課題，有七大省思：一，對於新型態商品設計因沒有足夠歷史經驗，風險評估宜更謹慎，商品精算假設應多元參考國內外資訊，並且即時滾動調整。二，業者應遵循保險損害填補精神，審酌防疫險透過設計定額補償簡化理賠程序的妥適性。

三，核保程序應妥適執行，以防制投機性重複投保；四，理賠查證流程宜妥適執行，可請保戶授權公司事後實際調查相關證明真偽。

五，風險容忍度、風險胃納與壓力測試情境設計應多元參考國外經驗，並因應疫情變化快速增加檢討頻率；六，保險期間設計可低於1年期，或可採用每半年重新簽發、重新訂價方式，以便加速反應外在風險變化。

七、應考量以再保險方式移轉風險，若國外再保市場不願意承接風險時，也屬於一種風險警訊，業者應謹慎思考是否為追求業績成長而讓公司暴露於巨大不確定性風險中。

另外，桂先農也強調，為響應全球永續發展趨勢與國家淨零轉型目標，台灣保險卓越獎此次也特別增加有關綠色金融及ESG（環境、社會、公司治理）的評比。且保發中心首度將無紙化報名及審查程序導入台灣保險卓越獎。

延伸閱讀

已成金融消費評議中心惡夢… 防疫險申訴 衝破4.1萬件

最悲情保單 廣義防疫險2022賠破2,116億