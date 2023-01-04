年終放大術 首選還本終身險

如何將年終獎金放大？如何趁年輕累積老後現金流？如何強化家庭安全網？南山人壽用一張保單給答案，即二年繳費、美元利變還本終身壽險，訴求每年可領1.9％～4.4％不等的生存還本金，創造現金流，又有終身壽險保障，身故與完全失能保險金可選擇分期給付，可兼顧家庭責任，加上高保額折扣與強勢美元，滿足理財需求。

南山人壽引用104銀行發布的2022年終調查，即有95.9％的企業預期會發年終，且平均1.33個月，創九年新高，但如何善用年終獎金、放大資產倍數，在歲末年終時亦檢視自己的人身與家庭保障，將天有不測風雲的風險儘可能用金融工具規避。

另國人平均壽命已延長到80歲，且台灣即將進入超高齡社會，65歲退休前不僅要先準備未來15年的生活費，南山人壽並以主計總處的資料指出，台灣有超過22％的家庭主要生計維持者是65歲以上的成員，即65歲未必能享清福，可能要養活自己外，還要繼續負擔家計，如何在年老力衰時，仍能有源源不絕的收入來源？

壽險業2023年強化美元利變保單的競爭力，趁美元利率提高、美元強勢時，滿足國人對美元金融商品或美元理財的需求。

南山人壽推薦的是其二年繳費的「美年享利」美元利變還本終身險，訴求有五大特色，一是每年可領取生存還本金，二是二年繳費保障終身；三是身故與完全失能保險金可選擇分期定期給付；四是高保額最高有1.5％保費折扣；五是美元收付，有利資產靈活配置。南山人壽的美年享利目前宣告利率3.2％，保單預定利率1.5％，訴求保單第一年還本率是基本保額的2.2％，前五年「增值回饋金」會增額繳清，增購保額，之後也會算入生存還本金的基礎，二到五年還本率是4.4％，第六年到99歲滿期時是1.9％，即年年都有穩定的現金流。

例如40歲男性，投保基本保額2萬美元，折扣後保費17,257美元，二年共繳34,514美元，第二年就有保額逾4.6萬美元，可拉高人身保障，第一年還本金440美元，第二年開始是880美元加上增額的還本金，第二到第六年共領回3,647美元，等於一年約領回新台幣2.7萬元左右，第六年開始還本率1.9％，加上增額部分，一年約領回412美元，等於新台幣1.2萬元左右，可作為退休後穩定的現金流。