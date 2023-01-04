領失業給付年資歸零 她1順序錯18.9萬飛了

不到60歲的葉太太，因為工廠遷移到越南而被迫離職，雖然可以去領失業給付，卻沒想到竟有領失業給付「年資要重新計算」的規定，讓她大感頭痛，辛苦大半輩子的勞保年資竟要歸零？讓她想還不如直接請領老年給付算了！且慢！這是天大的誤會，葉太太不僅可領失業給付，也可以請領老年給付，只不過如果一個不小心順序搞顛倒，葉太太可能就和18萬9,000元擦身而過。

來自中壢的葉太太表示，她在染料工廠上班，因為工廠遷移到越南，只好被迫離職，後來朋友告訴她可以請領失業給付，但查過資料後，發現只要領過失業給付年資就要重新起算，而葉太太勞保年資合計已達18年，如果為了領失業給付而喪失勞保年資，不就太不划算了？

57歲的葉太太說，乾脆直接請領勞保老年給付，這樣能夠領到多少錢呢？

領完失業給付，不會影響勞保年資

對於葉太太的情況，勞保局表示，葉太太是因工廠遷移導致失業，是屬於非自願性離職，只要取得工廠的離職證明，就可以向公立就業服務機構辦理求職登記及申請失業給付。

至於葉太太擔心的「年資重新起算」的問題，根據《就保法》的規定，請領失業給付時，必須在失業前3年的加保年資合計滿1年，此外，領滿失業給付期間者，就業保險的年資就要重行起算。不過這裡所指的保險年資，是指「就業保險的保險年資」，與「勞工保險的保險年資」無關。

也就是說，就業保險年資的重行起算，並不會影響被保險人老年給付時勞保年資的計算。

勞保老年給付與失業給付不能同時領

因此，葉太太儘管放心提出失業給付申請，以葉太太57歲來說，最長可以領到9個月、每月為月投保薪資6成的失業給付。也就是以葉太太平均月投保薪資3萬5,000元計算，大概是每個月可領2萬1,000元、總計9個月，也就是失業給付可領18萬9,000元。

不過，勞保局解釋，因為法令規定已領取勞工保險老年給付者，不得核給失業給付；或請領失業給付期間又領取老年給付者，即不再核給失業給付。所以葉太太最好的方法是先請領完失業給付，然後再等適當時間去領勞保老年給付。如果順序一旦顛倒，失業給付的18萬9,000元就可能領不到了。

至於勞保老年給付的部分，葉太太離職當時是57歲，加保年資18年，已符合一次請領老年給付的條件，依勞保條例規定18年年資可領到21個月（前15年1年1個月，超過15年的部分1年2個月）的老年給付，假設葉太太離職前3年的月投保薪資平約為3萬5,000元，她就可以領到73萬5,000元（3萬5,000元×21＝73萬5,000元）的勞保老年給付。

※小提醒

哪些人不能參加就業保險？

1依法應參加公教人員保險或軍人保險者。

2已領取勞工保險老年給付或公教人員保險養老給付者。

3受僱於依法免辦登記且無核定課稅或依法免辦登記且無統一發票購票證雇主或機構者。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心 ）

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