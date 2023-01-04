沒工作也能保勞保？7種情境能續保

勞工保險（勞保）一種強制性的社會保險制度，納保對象為15歲以上、65歲以下的本國籍勞工（不論是正職或兼職），其提供被保險人工作期間及離職退休後的基本生活保障；雖說勞保屬於在職保險，必須實際有工作者才能投保，但七大種情境可以在沒有工作的情況下，也能參與勞保。

一、應徵召服兵役。

二、派遣出國考察、研習或提供服務。

三、因傷病請假致留職停薪，普通傷病未超過一年，職業災害未超過兩年。

四、因案停職或被羈押，未經法院判決確定。

五、育嬰留職停薪。

六、職災勞工在醫療期間退保。

七、投保勞保滿15年被資遣。

勞保局解釋，上述情況被保險人，若願意繼續加保勞保，投保單位不得拒絕，且所屬投保單位應繼續為其繳納保險費；除了派遣出國考察、研習或提供服務者，無需通知勞保局登記外，其他像是服兵役、因案停職或被羈押未經法院判決確定者，及因傷病請假致留職停薪繼續加保的被保險人，都需由投保單位填具「被保險人服兵役、留職停薪、因案停職繼續投保申請書」乙份，寄（送）勞保局登記，向勞保局申請。

補充說明，勞保被保險人發生職災，於職災醫療期間終止勞動契約並退保者，得繼續參加勞工保險「普通事故保險」，至符合請領老年給付之日止，但職業災害勞工已領取勞保失能給付，且經評估終身無工作能力者，不得繼續加保。

（旺得富理財網 黃順德 ）

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