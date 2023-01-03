台壽、中壽 美元利變壽險大升息 最高3.8％

每樣都不能輸，台灣人壽與中國人壽2023年第一個月就啟動「生死鬥」模式，台壽在2022年底決定，新年度元月美元利變壽險宣告利率「升息」35個基本點（1個基本點是0.01百分點），最高拉上3.8％，創壽險市場最高，中國人壽亦在連假期間決定，調高部分保單宣告利率30到40個基本點，最高也拉上3.8％。

中壽2022年12月採用新責任準備金利率同時，推出一張躉繳美元利變壽險「鑽美金」，宣告利率直接衝上3.6％，創市場最高，其他壽險公司則還在3.3％或3.5％，後來陸續有壽險公司也採用推出新保單方式跟進到3.6％。台壽2022年12月沒有調整美元保單宣告利率，在12月30日決定2023年元月美元利變保單宣告利率，全面拉升35個基本點，最高拉上3.8％，如金美利、鑫美利、超美利、美滿利多、美鑫傳家、多美利發等都是宣告3.8％，台壽暢銷保單躉繳的「吉美富」，從3.3％拉上3.65％。

原本台壽打算「保密」，避免競爭對手中壽連假期間又改變宣告策略，但最終宣告利率仍是在2022年12月30日被爆出。中壽當天表示，尚未決定宣告利率。

中壽到了2023年元月3日才公布宣告利率，最高也拉上3.8％，2022年12月宣告3.6％的鑽美金，在2023年1月宣告利率也拉高到3.7％，不讓台壽吉美富的3.65％超前，顯示兩家壽險公司各方面都「錙銖必較」，誰也不願落後。

台壽2022年因為子公司中信產險防疫險大賠拖累，前四個月獲利還能跟中壽「纏鬥」，之後就因認列子公司虧損等因素，兩者越差越遠，因為獲利被拖累，2022年台壽新契約保費業績也是前高後低，利變壽險有張吉美勝神單，賣近200億元。中壽則是下半年將積極，前11月以654億元，勝過台壽的548億元。

元月宣告利率，國泰人壽、南山人壽、元大人壽不動，富邦人壽拉高新台幣保單5個基本點、澳幣保單10個基本點；新光人壽則是開賣新美元利變壽險，宣告利率拉上3.4％與3.5％，後續應還有招；全球人壽亦有美元利變保單宣告利率拉上3.6％，三商美邦人壽有拉高二張停售美元利變年金宣告利率15個基本點。