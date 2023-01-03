2022年保險業最燒錢 全年現增1,572億

2022年最「燒錢」的產業，應是保險業。據金管會3日公布，產險業2022年共六家公司辦理現增，金額總計達985億元，創台灣產險業60年來單年最高增資金額；壽險業亦因要強化淨值或財務結構，2022年也有六家公司現增，金額共587.03億元，是近三年來新高，合計保險業股東2022年共增資逾1,572億元。

另外，2022年亦有五家金控辦理現增，共計844億元，是近四年新高，其中，國泰金控現增525億元，其中350億元增資國泰人壽、100億元增資國泰世紀產；台新金控現增53億元，其中50億元是增資台新人壽；新光金控現增122億元，其中93億元是現增新光人壽；另外還有國票金現增30億元，及永豐金年底申報生效要現增114億元，但資金應是2023年第一季才會到位。

產險業因防疫保單慘賠，六家承保防疫險最多的產險公司2022年都有現增，其中和泰產二次現增共260億元，國泰產二次增資共200億元，新安東京海上產亦是二次現增，合計近200億元，中信產險是增資三次，共155億元，富邦產險是現增一次，金額150億元，兆豐產2022年僅先完成一次現增20億元。

保險局副局長蔡火炎表示，從2017年到2022年，產險業僅2017年有一家產險公司增資6.7億元，2021年也是一家現增，金額僅1.08億元，2022年則是六家，合計增資985億元。

壽險業2022年亦有六家公司現增，台新人壽50億元、新光人壽93億元，第一金人壽增5億元、安達人壽增資1.04億元，後因債市波動，不少壽險公司淨值減少，國壽為強化淨值及為未來接軌IFRS17等預作準備，提早增資共350億元，三商美邦人壽則是完成二次增資共87.26億元，目前仍在進行5億股現增，預計2023年第一季才會完成。

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