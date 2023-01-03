最悲情保單 廣義防疫險2022賠破2,116億

保險史上最悲情保單。金管會3日公布，防疫險最近一周增賠40億元，累計2022年共理賠1,693億元，是當年收取保費的37.2倍；疫苗險近一周增加理賠近4.5億元，累計理賠金額423.3億元，亦是2022年已收保費41.6倍，合計廣義防疫保單2022年理賠破2,116億元，堪稱台灣保險史上「賠最大」的保單。

雖然保險局統計到2023年1月2日，但中間有三天連假，其實保險公司理賠作業亦只到2022年12月30日。

僅產險業者承保的防疫險，2022年共新承保488.2萬張，保費收入近45.5億元，但全年理賠會含2021年下半年投保、到2022年上半年仍有效的保單，2022年防疫險共理賠410.7萬張，金額共達1,693.13億元，若以理賠件數來看，占2022年新承保件數的84％，理賠金額則是2022年已收保費的37.22倍，即保費根本不夠理賠，平均每張保單理賠4萬元左右。

產險及壽險都有推出的疫苗險，主要是承保施打疫苗後仍確診新冠肺炎，或不良反應、重症住院等，2022年共新承保242萬件，保費10.17億元，全年共理賠101.76萬件，占新承保件數的42％，全年理賠金額423.3億元，占已收保費的41.6倍，主要還是產險業者損失較大，因為其疫苗險有賠確診一次性保險金。

即便2022年廣義防疫保單理賠已突破2,116億元，但仍有許多保單是2022年1到6月間續保或新投保，要到2023年上半年才會結束，預估2023年上半年仍是會有新增理賠金額。

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