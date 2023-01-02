網投微型保單 單身小資族省荷包

月薪不到3萬元的單身小資族，或夫妻合計年收入不到84.6萬元，2023年可考慮上網投保微型保單，用相對便宜的保費拉高壽險或意外險保障，金管會為推動普惠金融，要求基富通平台增加保險專區，近期已新上架微型保單，已有五家壽險公司率先推出保單。

微型保單即針對經濟弱勢族群，提供最多50萬元壽險或意外險保額，醫療險最高3萬元，保費是同類保障中最低廉，年收入未達財政部公告綜所稅免稅額、標準扣除額及薪資特別扣除額合計數的個人（2023年為42.3萬元），若有配偶合計年收入不到84.6萬元；或是原住民、漁民、農民、社福團體服務對象或其家庭成員、內政部補助對象、特殊境遇家扶條例規定的低收入戶或中低收入戶、身心障礙者、中低收入老人等，才能投保微型保單。

原本基富通保險平台僅先上架小額終老、定期壽險及重大傷病險，2022年12月30日即再增加微型保單，共有國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、全球人壽及第一金人壽，其中壽強調其在2022年12月29日就已率先上架保單，是壽險業第一家在基富通上架微型保單的公司。

若是年輕單身族，正在為未來打拚，但月薪仍未達3萬元、年收入不到42.3萬元，可考慮用網投方式投保微型保單，加大意外險保障，以國壽的保單為例，30歲、50萬元保障，一年保費約900元，等於一天不到2.5元的成本，若不幸發生意外，至少不會對家庭經濟雪上加霜。

由於微型保單有投保身份或年收入限制，因此保戶在網路投保時除了要填要保資料外，還要上傳證明文件，再於線上用本人帳戶或信用卡繳費後，經人工核保後才能生效。

國壽強調，若客戶上傳文件不齊或缺漏，收到補全通知後，可直接線上重新上傳所需文件，有別於過往需親晤或紙本方式請保戶重新填回，網投微型保單會相對便利。