投資型保單 6大特色滿足各需求

全球股匯債市估計會在明年落底，保險公司認為，從現在開始已可開始重新進行對投資型保單的布局，對此台銀人壽認為，一般而言，投資型保單擁有六大特色，可以滿足保戶在不同面向的需求，對此保戶可參考這些特色，來選擇適合自己的投資型保單。

所謂的投資型保單，亦即保戶所繳交的保費除了一部分用來支應保險成本與保單相關費用外，其餘的保費則會依照保戶事先約定的投資方式與投資比重進行投資，由保戶完全享有投資成果，並負擔投資風險，包括變額萬能壽險、變額年金、變額年金保險均為投資型保單類型。

在上述的保險架構之下，台銀人壽認為，投資型保單的六大特色，包括：一、保障、投資、退休養老一次擁有：投資型保單不但可以滿足保戶自主投資理財、儲蓄的需求外，壽險保戶還可同時享有壽險保障，年金險保戶則可以享有終身年金給付，滿足退休養老需求。

二、彈性化繳費方式：保戶可以依據自己財務條件選擇定期繳費金額，最低月繳2000元起，當有閒置資金或看好市場表現時，可以申請彈性繳費增額投入更多資金。

三、資金運用便利：投保期間保戶如有資金週轉的需求，可申請提前贖回部份或全部帳戶價值，或者申請保險單借款，不用擔心提前解約造成重大損失。

四、投資標的多元：投資型保單連結多樣化的投資標的、投資區域及計價幣別，滿足不同資產配置需求及風險考量。

五、投資標的免費轉換：保戶每年可享有數次免費標的轉換，隨時依照市場變化調整投資組合。

六、帳戶、費用透明化：保戶繳交的保費將進入專戶保管的分離帳戶進行投資，而投資帳戶中的資產屬於保戶，不受保險公司營運績效影響，而且定期提供保單帳戶價值通知函，各項投資績效與費用項目清楚明瞭。

至於不同類型的投資型保單，依照保險金額及繳費方式的差異而有所不同。台銀人壽進而說明，像變額壽險，即為保險金額不固定，但繳費固定，可以採用躉繳或分期繳，對此保戶可以自行選擇投資標的，直接享有投資報酬並自行承擔風險。

而變額萬能壽險，則可同時擁有繳費彈性、保額調整及由保戶自行選擇投資標的特性。至於變額年金保險，則是在保險遞延期間內，保單帳戶價值將隨著保戶自行選擇的投資標的績效而變動，因此保險金額不固定，等到遞延期滿後，年金給付方式可由保戶自行選擇一次提領或分年提領。

台銀人壽也觀察到，目前以四大類族群，最喜歡買投資型保單，除了本身有風險規劃及保障需求，以及想要投資儲蓄的保戶之外，尤以準備子女教育基金，以及儲備退休金為大宗。

對於四大類族群的需求，台銀人壽進而說明，負擔主要家計者，投資型保單除了在事故發生時有基本保障，保戶藉由投資型保單自行選擇投資標的，並完全享有投資成果，因此將有機會獲得更高的壽險保障，同時兼顧人身與財務風險。而投資型保單由於採定期定額方式投資，因此不論是子女教育基金、或是退休金的準備，都能發揮穩定累積的效果。