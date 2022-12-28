逾6成勞保年金領嘸2萬 一表秒懂該存多少

你的勞保老年年金夠用嗎？依照勞動部110年的統計，請領勞保老年年金給付總共有149.2萬人，其中平均給付金額17,860元，其中有96萬人勞保月領不到2萬，佔請領人數的64%，全台只有1,362人月領超過4萬元。

勞動部長許銘春上月赴立法院報告時指出，目前勞保加上勞退請領金額中位數為2.3萬元，被質疑連基本工資都不到，但這是勞保加上勞退，而且是以「中位數」計算，實際上如果僅算勞保，平均領到的金額只有17,860。

根據勞動部勞工保險局統計資料（下圖），絕大多數人請領在1萬~2萬之間，大約有79.2萬人，加上有17.2萬人領取金額在萬元以下，總計有超過96萬人的人每個月領不到2萬元，其中女性比例又超過7成，可說是弱勢中的弱勢。

資料來源：勞動部勞保局

在全台領取勞保老年年金的的149萬人中，只有1362人領超過4萬以上，其中男性有879人，女性僅483人。專家解釋，女性勞保年金給付平均低於男性，反映出職場同工不同酬、升遷機會較少等不平等待遇；此外，整體而言平均給付僅1.7萬元也明顯偏低，對台灣民眾退休要活得精采自在並不容易。

退休金計算別忘記納入通膨、長期看護與醫療風險

專家說明，65歲以上退休族群每戶支出至少抓55萬元，平均每月為4.6萬元，可以用此計算，假設65歲退休，到「和上帝喝咖啡」之前所要準備的金額。

以下表為例，假設每月需要3萬元，活到85歲總共要準備720萬元，假設已經有勞保每月1.7萬元，這樣一來每個月要自行準備1.3萬元（3萬-1.7萬=1.3萬）足以支撐，活到85歲僅要自行額外準備312萬（1.3萬*12*20=312萬）。

資料來源：中華民國退休基金協會

不過專家也提醒，當退休期間越長，所需要的退休準備金額也越高，得注意的是上述金額並未計算通貨膨脹風險、長期看護與老人醫療需求的健康風險。

（ 旺得富理財網 旺得富編輯中心 ）

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