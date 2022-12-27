寵物險倒賣一張賠一張！產險業停售、改條款

產險在防疫保單賠掉2,000億元，產險業全面檢討各保單損率、費率，各產險對寵物險等保單條款作些「微調」或者乾脆不再承作新保單。產險公司最高指導原則是「寧可少賺，也不要賠」，至少有兩到三家產險停售換約或已修改條款。

少子化的浪潮下，毛孩作伴的風潮成了另類的趨勢，富邦產指出，「毛小孩」成為飼主重要家人，據內政部及農委會統計，全台登記家犬、家貓數量至2021年已經來到295萬隻，已超過了15歲以下的小孩人口數，台灣寵物飼養風氣漸增，「寵物納保」的概念也在全台逐漸興起。

依保發中心資料顯示，截至2021年底為止，全體產險承保寵物險已來到57,140張，較2020年的27,465張，成長108％；但是賠款率卻從2020年的80.23％再提高至96％，若加上一些銷售費用，整體產險業者承作寵物險是賣一張賠一張，有的產險寵物險是「倒賠」。因此，相關產險已開始作調整。

原本銷售寵物險居冠的華南產險，易安網表示，就網路投保來看，華南產修改後寵物險方案後因增加了許多投保限制，一度失去競爭力，然後來因兆豐產、中信產等公司網路投保停售換方案，華南產在易安網的方案銷售有再增加情況。

國泰產險則表示，截至今年11月底承保件數破萬件，件數年增率超過50％，整體而言，該公司寵物險業績穩定成長。