第三人責任險 高齡駕駛必備

近年來國內常發生高齡駕車而造成死傷意外事故，保險專家表示，隨著台灣正式邁入高齡化社會，道路交通高齡駕駛機動車輛將使趨益常態化，面對此不可避免情勢，保險就扮演承擔肇事賠償責任重要的一個環節，目前國內除了依法必須投保強制險外，其實「第三人責任險」也是駕駛最需要加保的險種，此險能保障駕駛在道路事故發生造成他人死、傷或是財務損失時，自身才能夠有能力承擔起肇事的賠償責任，建議保額大約在300萬到500萬，但如怕過失撞到名車或是致他人死殘，則可以另外加保超額責任險將額度提高到1,000萬來做全面性的保障。

高齡駕駛在認知能力、視覺及聽覺，協調與反映能力都無法與青中壯年人口相比，對於複雜的交通資訊的處理能力較差，相對的駕駛安全性也跟著下降，一但發生事故，都將造成難以挽回憾事發生，因此建議除了保險規畫，最好也要定期做好體格和認知檢查。

磊山保經千迎特許事業部業務總監劉筱彤表示，車險保費計算依年齡、性別、肇事紀錄而有所差異。保費計算會針對年齡還有性別及肇事紀錄計算費率為基礎。但如果是無照駕駛，因為是違法的行為，就不在投保跟保障的範圍。以年齡費率的級距由高到低分別是25歲以下，其次25～30歲，第三為60歲以上，最後才是30～60歲，因高齡自身駕駛風險增，若是自身醫療保障不是終身型的契約或是附約都無法做續保的情況下，建議加保「駕駛人傷害險」來提高所發生意外事故中受傷或身故補償傷者醫療費用、給付傷害失能或身故保險金。

鑑於交通法規規定，超過75歲長者，每三年要換照一次必須通過體格和認知檢驗才可領照，若收未按規定定期換照，將被視為無照駕駛，駕駛機動車輛都不在強制險跟第三人責任險的理賠範圍，磊山保經提醒若民眾家中有高齡駕駛，除了協助及陪同每三年進行換照，更可向熟悉之保險業務員做完整的保障規劃，讓長輩即使出門，也無後顧之憂。