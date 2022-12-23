強化財務結構、充實資本 新安東京3度增資

隨著疫情反覆仍未退卻，新安東京海上產險基於誠信經營原則，積極受理防疫險理賠的同時，為確保全體保戶權益，強化財務結構、充實資本，於23日公告董事會決議啟動第三次增資計畫，先減資147億元後再增資80億元，累計獲日本東京海上及裕隆集團兩大股東支持挹注增資279.99億元，本案將於2023年第一次股東臨時會通過並報請主管機關核准後辦理。

新安東京海上產險表示，本次減增資目的為彌補財務虧損及優化財務體質，更因重視客戶權益加速理賠進度，並為未來償付全體保戶履約給付預作準備，力拚盡快符合主管機關資本適足水準，目前在全體員工努力推進業務下，2022年迄今排除防疫險後的簽單保費仍較去年成長，同時感謝股東力挺及多方降低風險性資產等積極應對下，確保流動性安全無虞，所有業務推展及客戶服務正常，公司營運穩定不受任何影響，請保戶安心。

本土新冠肺炎自今年4月爆發以來，面對大量湧入的申請理賠案件，新安東京海上產險秉持「誠信築基 心安共贏」服務精神，6月疫情嚴峻期間由董事長、總經理率領經營團隊，全台舉辦12場整合線上線下雙向溝通座談會，除凝聚激勵全體員工服務熱誠外，同時聆聽及蒐集各單位防疫理賠上優化作業建議等，務求盡速完成賠付，忠實守護每位保戶的託付。

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