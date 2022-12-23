理賠聯盟鏈2.0啟動 線上申請理賠免奔波

「理賠聯盟鏈」發威，幫民眾省下逾45萬小時，2.0版正式啟用！壽險公會理事長陳慧遊23日表示，過去民眾住院想申請理賠沒有網路，只能跑馬路，要到多家醫院去申請正本、副本，耗時耗力，但現在保戶只要用手機一鍵就可以在線上申請多家保單理賠，目前與長庚、台中榮總、台大與振興醫院都在洽談中，明年可望再多4家醫院加入。

陳慧遊表示，壽險公會自2020年7月首波與8家保險公司參與保全／理賠聯盟鏈試辦案，目前已有超過20家產壽險公司加入「單一申請、文件互通」的一站式保險服務，保戶不用再為申請資料變更或保險理賠奔波於各家保險公司，已服務超過90萬保全、理賠件，若以每次節省半小時計算，已幫民眾節省超過45萬小時。

陳慧遊指出，去年此理賠作業延伸至醫院推出「保險理賠醫起通」服務，與北市府、台北市立聯合醫院、國泰醫院、萬芳醫院、新光醫院合作，讓民眾出院結帳時可同時申請理賠，今年6月再推出保險存摺，民眾可隨時透過手機查詢自己的保險資料，會員已近30萬人。

陳慧遊指出，今年12月20日，壽險公會呼應金管會推動數身分認證服務，攜16家產壽公司、中華電信、臺灣網路認證，建置保險業身分驗證中心並獲金管會保險局同意「理賠聯盟鏈2.0:行動/線上理賠申請數位身分驗證」試辦案，更多保險公司加入，將理賠服務再進化，保戶可透過數位身分驗證、電子簽章，讓保戶使用網路理賠、行動理賠服務全程無紙化。

壽險公會表示，未來也希望把個資自主權回歸民眾，比如民眾有年金險、健康險、壽險、傷害險各種保單，保戶可以選擇指定只給幾家保險公司規劃其中一種保單，不用給其他保單資訊，也可取消授權，比如只用半年，更能達到普惠金融的目標。