洞太大87億還不夠! 三商壽要再現增25億元

洞太大必須再增資！三商美邦人壽今年雙十一才剛完成2022年二度現增、也是三商壽史上最大現增案，12月22日再度公告辦理現金增資案，發行新股5億股。保險局指出，三商美邦人壽此次現增預計增資25億元，預估明年第一季完成。為搶救淨值三商壽今年已二度增資總金額達87.26億元，若加上25億元，總額度已破百億達112.26億元。

三商壽表示，此次現增價格未定，主要考量未來市場變化大，需要更多資本因應，此波增資年底前應來不及，預估應會在明年完成。

三商壽因半年報資本適足率（RBC）不到法定200％、淨值比不到3％，依規定必須辦理增資，三商壽今年3月時已經辦理4.3億股的現增、募得35.26億元。但因淨值比仍不到3％，三商壽再度現增，二次現增10億股是三商壽史上最大現增案，10億股占股本約三分之一，目前三商壽的股本為309.95億元。在辦理二度增資後，以2022年6月資訊計算，RBC可拉高20個百分點、淨值比增加0.39％，但現在又再辦理三度增資，增資原因為「充實營運資金、強化財務結構並提升資本適足率。」顯見二波增資仍無法搶救淨值。

三商壽22日重訊公告，為充實營運資金、強化財務結構並提升資本適足率，董事會決議辦理現金增資，發行普通股5億股，每股面額10元，該案奉主管機關申報生效後，由董事會授權董事長於授權之價格區間內另訂發行價格、發行股數、發行條件、募集金額、增資認股基準日、增資基準日及辦理其餘增資發行相關事項。

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