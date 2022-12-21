強化版防癌險 完善保障

治療癌症與守護荷包有妙方。全球人壽指出，癌症雖仍是國人十大死因之首，但五年存活率逐年攀升，但治療癌症所產生的鉅額醫療及長期照顧費用，可能導致家庭面臨經濟壓力，建議可用「強化版癌症險」搭配「實支實付醫療險」，因應治療期間可能會用到健保不給付的新式療法或新藥等自費項目，另也可搭配「重大傷病險」，只要符合一次性給付的條款定義，民眾就能彈性支應醫藥費用，讓癌症理賠的保障更加全面。

全球人壽推出的強化版防癌險「全球人壽臻心臻意防癌終身健康保險（實物給付型）」及「全球人壽臻心85防癌定期健康保險附約」，前者除了透過提供實物給付罹癌基因檢測服務，讓罹癌保戶可透過檢測後的個人專屬用藥策略報告，提高治療效果，也提供癌症標靶治療保險金給付；並呼籲民眾在養成良好飲食與運動習慣，避免癌症找上門之餘，同時也應提前部署防癌保障規劃，才是遠離癌症、對抗癌症最佳解方。

全球人壽臻心臻意防癌終身健康保險（實物給付型）」的一大特色是有「豁免保費」，初次罹患侵襲性癌症的患者，提供豁免本險續期保費，罹癌後不用擔心繳保費的問題；另外還有「罹癌基因檢測服務」，罹癌後提供罹癌基因檢測服務之實物給付，可選擇罹癌基因檢測服務「麗寶克癌標靶藥物基因檢測服務」，針對癌症組織檢體，在一次檢測中偵測30個癌症相關基因的312個變異位點，提供個人專屬用藥策略報告，配對適合的藥物療程，以大幅提高治療效果。

台灣人壽則提醒保戶注意防癌險常見的迷思。在「防癌險等待期」部份，平均30至90天不等「防癌險」的等待期，依據各商品條款約定的不同，除癌症保險及重大疾病保險外之健康保險，其等待期間最長以30日為限，一般來說市場上住院日額型醫療險、實支實付型醫療險之「等待期」大多是30天；癌症險之等待期大多是90天。「等待期」時間長短，規劃防癌險首要注意。

另外，台灣人壽強調要注意條款的「癌症」定義及「除外項目」。