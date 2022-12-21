泰安產險 助青少年逆境成長

泰安產物繼2009年攜手與國立台灣師範大學等學術單位合作後，近三年再深入台北、宜蘭、花蓮、台東等四所國中校園啟動「超前部署酒駕預防─青少年輔導計畫」，協助青少年人格與情緒的穩定發展，建立青少年逆境成長力量。

泰安產險表示，自2009年攜手與國立台灣師範大學及勇源教育發展基金會合作「從心根植改變的力量專案」，培植學童不斷向上，追求美好未來的自信心和動能。從2020年起再進一步深入台北、宜蘭、花蓮、台東等四所國中校園啟動「超前部署酒駕預防─青少年輔導計畫」。

泰安產險指出，透過心理諮商團隊、班級導師與家長三方共同建構的「親師師合作」模式，協助青少年人格與情緒的穩定發展，進而提升逆境自處，永不放棄的韌性，有利於學生在生活中的適應，預防霸凌，減少反社會行為，也降低未來不當飲酒風險。

泰安產險進一步指出，繼2021年於台東縣立大王國民中學舉辦成果發表後，近日則於台北市立內湖國民中學舉行成果感恩會，參加輔導的每位學生皆在成果發表會中分享在過程中，獲得師長、家人關懷與鼓勵，並善用學習到的危機處理和人際互動技巧，改善過去與同儕、家庭間曾有的矛盾與衝突，再由導師回饋，以延續愛的感動。

透過諮商輔導歷程，師長們見證學生在人際關係、行為問題及情緒穩定有明顯成長，同時對成員的進步持肯定的態度。泰安產險說，在執行輔導中，班級導師與輔導教師間的交流，也讓身陷輔導學生困境的導師，從其中獲得支持與正能量，亦讓逆境中的青少年，在校園裡有同等機會被善待與發展，創造雙贏的友善新型。