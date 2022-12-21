泰安產險 助青少年逆境成長

泰安產險志工隊暨師大心諮團隊與台北市內湖國民中學校長及師生們，於成果發表會上合影。圖／業者提供

泰安產物繼2009年攜手與國立台灣師範大學等學術單位合作後，近三年再深入台北、宜蘭、花蓮、台東等四所國中校園啟動「超前部署酒駕預防─青少年輔導計畫」，協助青少年人格與情緒的穩定發展，建立青少年逆境成長力量。

泰安產險表示，自2009年攜手與國立台灣師範大學及勇源教育發展基金會合作「從心根植改變的力量專案」，培植學童不斷向上，追求美好未來的自信心和動能。從2020年起再進一步深入台北、宜蘭、花蓮、台東等四所國中校園啟動「超前部署酒駕預防─青少年輔導計畫」。

泰安產險指出，透過心理諮商團隊、班級導師與家長三方共同建構的「親師師合作」模式，協助青少年人格與情緒的穩定發展，進而提升逆境自處，永不放棄的韌性，有利於學生在生活中的適應，預防霸凌，減少反社會行為，也降低未來不當飲酒風險。

泰安產險進一步指出，繼2021年於台東縣立大王國民中學舉辦成果發表後，近日則於台北市立內湖國民中學舉行成果感恩會，參加輔導的每位學生皆在成果發表會中分享在過程中，獲得師長、家人關懷與鼓勵，並善用學習到的危機處理和人際互動技巧，改善過去與同儕、家庭間曾有的矛盾與衝突，再由導師回饋，以延續愛的感動。

透過諮商輔導歷程，師長們見證學生在人際關係、行為問題及情緒穩定有明顯成長，同時對成員的進步持肯定的態度。泰安產險說，在執行輔導中，班級導師與輔導教師間的交流，也讓身陷輔導學生困境的導師，從其中獲得支持與正能量，亦讓逆境中的青少年，在校園裡有同等機會被善待與發展，創造雙贏的友善新型。


工商時報 黃惠聆

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