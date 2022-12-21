罷工造成旅行不便 理賠不一

疫後全球物價攀升，讓各國勞工吃不消，繼美國紐約時報、星巴克工會及日前結束抗爭的南韓卡車司機後，英國各業罷工不斷， 對於各產險新上架旅綜險相關理賠規定不一。

據外電報導，英國鐵路工會、醫護人員已預告將展開間斷性罷工，另機場人員也計畫從12月24日起也要間歇性罷工持續到年底，預計受影響將有1萬班航班、逾200萬名旅客的假期行程。

經訪查，產險業新上架的旅綜險對於有關因罷工造成旅行不便保障規定不一。富邦產險表示，該公司旅綜險未限制承保地區，仍承保歐洲地區旅綜險，但若投保契約時已發生之事故，則不負理賠責任。

南山產物表示，該公司「金平安PRO」專案中個人旅行不便綜合保險的「旅程取消保險」，保障被保險人於預定海外旅程「開始前七日」，若因預定搭乘之公共交通工具業者之受僱人罷工，導致所預定搭乘之班次取消或延誤達24小時，或其預定前往之地點發生暴動、民眾騷擾之情事，而必須取消預定之全部旅程，對於無法取回之預繳團費、交通、住宿及票券之費用，該公司將負理賠之責。

國泰產險指出，針對歐洲近期傳出罷工，針對民眾去歐洲旅遊，國泰產險在相關旅綜險承保上並無特殊限制。

兆豐產險表示，該公司則不承保外交部領事事務局發布國外旅遊警示分級表所列「紅色警示」者，另對於保險契約時已經發生之事故，該公司不負理賠責任。即要保人或被保險人投保時已發生罷工事故，該公司不負理賠責任。

各產險新上架旅綜險不但對罷工事件有不同規定，保障內容也不盡相同，投保前先細看內容，另外，有的產險在保單上明文提到在同一保險期間，對於民眾網路有「重複投保」有設限，且以一張為限，對於超過之部份者會退還保費，保單不生效力。