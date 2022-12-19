高保障低保費 強化版癌險問世

「希望用更多樣的保單組合，作到保戶可負擔的保障規畫」。全球人壽12月推出新癌險組合，有實物給付基因檢測加上標靶藥物保險金的主約，及罹患特定部位嚴重癌症有給付類長照生活扶助金、化放療保險金的附約，用新的責任準備金利率，約比11月同保障保單便宜10％，希望讓保戶用負擔得起的保費，買到足夠的抗癌保障。

全球人壽副總賴庭宇指出，癌症已連續40年蟬聯國人十大死因之首，隨著醫療科技進步，罹癌五年相對存活率逐年攀升，但自費療程或標靶藥物費用不貲，可用癌險來減輕經濟負擔。

全球人壽推出的「臻心臻意」是實物給付型終身健康險，主打四大特色，一是罹癌後即豁免保費，二是罹癌後給付基因檢測實物給付（亦可選擇拿現金），賴庭宇表示，這項基因檢測是先確定有治療癌症的標靶藥物，再檢測患者有無適合此藥的特定基因，共檢測30個腫瘤關鍵基因，希望更精準找到適合的藥物，節省時間及相關成本。

三是罹癌保險金一次性給付，亦有標靶治療保險金，讓保戶可因應治療癌症的相關費用，與無法工作時的家庭經濟負擔；四若繳費期滿都未申請罹癌保險金者，有健康回饋保險金。

另外，針對罹癌年齡漸趨年輕化，而青壯族群經濟相對不寬裕，罹癌恐重創工作及收入，全球人壽推出的「臻心85」防癌附約，亦有四大特定，一是訴求針對19個特定部位，如肺、胃、乳房、子宮體或頸、直腸、鼻咽等，若確診嚴重癌症，即第三或第四期者，確診先給保額12倍、之後仍生存者每年相當每月給付1倍保額的癌症生活扶助金，用以填補抗癌時無法工作或照護的費用。

第二項特點亦是確診罹癌也有一次性給付保險金，因應初期治療等相關用；第三是化療或放療保險金，補貼癌後治療費用；第四因為是附約，所以保費相對便宜，可拉高癌症保障。

賴庭宇表示，抗癌是一場長期戰爭，成本不低，因此癌險「保障充足要比保費有去有回重要」，全球人壽近期推出符合癌症各種病程需要的保單，如罹癌後仍有保障者，針對癌症復發的保障，讓保戶依自己可負擔的保費安排最適合的保障。