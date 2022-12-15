懲罰萬年工程 金管會對保險養地祭緊箍咒

保險業養地成本將愈來愈重。保險局15日宣布，今年底保險公司計算資本適足率（RBC）時，所有未取得使用執照的在建工程、未完工程，一律比照素地，加計0.4倍的風險係數，以免保險公司「假動土未興建」，以萬年工程養地，保險局副局長蔡火炎表示，試算有八家壽險、二家產險公司受影響，RBC最多少一個百分點。

其次是從明年開始，投資性不動產續後未採公允價值（即市價）列帳的公司，現行計算RBC時是有75％可計入自有資本，明年開始必須即時利用且有收益的不動產，用收益法評估出的增值，才能算入自有資本，有四家壽險公司受影響，最嚴重者自有資本會減少10多個百分點。

第三點亦是從嚴的規範，即金管會從2014年起鼓勵壽險資金自身或協助金控集團打亞洲盃或國際盃，對保險業投資國外保險相關事業，如保險子公司或國外銀行，若是「具控制從屬關係」只要計35％的風險資本，沒有從屬控制關係計提30％，但從2024年起，保險業若再新投資國外保險相關事業，投資金額要全數從資本中扣除，舊有投資則先維持原狀，等於獎勵打國際盃的措施在10年之後，正式走入歷史。

另外四點修正則是對產險資本適足率有正面助益，一是已公布過的因虧損產生的遞延所得稅資產認列為認許資產，並納入自有資本者，可未來十年盈虧互抵，對今年因防疫險大損失的產險公司有利。

二是現行RBC計算天災風險加壓情境的損失為200年回歸期最大可能損失，今年比照ICS可以額外扣除年平均損失。

三是現行RBC天災風險資本包含自留風險資本與再保險攤回賠款的信用風險資本，亦是比照ICS，並參考美國保險監理官協會（NAIC）規定，將風險係數由現行4.8％降為1.8％。

四是因應2026年接軌台版ICS，逐年調整現行車險及商業火險保險費及準備金的核保風險係數，今年到2024年係數會先下降，影響最大的產險公司RBC可增加73個百分點。

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