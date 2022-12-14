國泰產 建VR版校園交通風險地圖

據交通部統計，今年前九月全台發生27萬1,660件交通事故，其中18～24歲機車騎士受傷逾88,000人、死亡235人，顯示年輕駕駛為機車事故高風險族群。因此，國泰產自2017年以來即和各校園合作，建置VR版校園交通風險地圖，六年來累計合作12所學校，國泰產險14日前進屏東公布屏東大學交通衝突熱點。

為協助青年學子提升風險意識，國泰產險「校園交通風險地圖」14日在國立屏東大學舉行「屏東事，屏大事－守護學子用路安全」成果發表會，揭露屏大三大校區的「Web VR校園交通風險地圖」及風險改善建議報告書，讓學生透過VR虛擬實境科技親身走進容易發生事故的交通衝突熱點，以降低校園交通事故機率。

國泰產險損害防阻部協理謝昶盛表示，國泰產險建置屏大風險地圖歷時七個月，彙整分析屏縣警局及學校提供之交通事故資料、確立14個校園交通衝突熱點，範圍涵蓋臨近學校之共同生活圈，並與國立陽明交通大學教授吳宗修查勘現場，欲藉由風險地圖建置，降低屏東的交通事故率。

屏東大學校長陳永森表示，與國泰產險的合作，不但可提供相關單位專業道路工程改善方向，也有助屏東學子與市民了解高風險地點肇事因素，提高用路人風險意識。

國泰產險推動校園交通風險地圖成效斐然，以前年台南市永康區三校為例，比對風險地圖發布前後八個月事故率，永康區交通事故人數下降8.81％，其中18～

24歲的交通事故人數更下降15.47％。去年國泰產險與台南市東區、中西區五校合作進行22處風險地點查勘，改善用路人道安觀念及道路工程號誌等問題，其中A2類（造成人員受傷或超過24小時死亡）交通事故中16至24歲死亡人數減少111人。

屏大學生表示，透過風險地圖學習交通安全是全新體驗，在科技輔助下如同身歷其境，未來經過這些熱點會更加注意。國泰產險長期耕耘損害防阻，重視事前預防大於事後補償，翻轉傳統宣導模式，以科技互動創造符合新世代學生的「Web VR版校園交通風險地圖」體驗，傳遞事故預防及安全駕駛觀念，守護校園交通安全。