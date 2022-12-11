一次領或月領好？勞保年金3種領法一次看

台灣正面臨「又老又窮」的困局，到了2060年，台灣「扶養比」將超過100，少子化及高齡化的兩大衝擊，考驗著勞工老年經濟生活，勞動部表示，勞保老年給付請領方式，分為月領老年年金、老年一次金給付、一次請領老年給付等三種，採計年資的方式不太相同，不論勞工選擇申請年金或一次給付，經勞保局核付後，即不得再變更。

「月領老年年金」必須年滿63歲，保險年資滿15年，平均月投保薪資之採計按加保期間最高60個月之投保薪資平均計算，計算公式分為兩種，一為平均月投保薪資X年資X1.55％、二為平均月投保薪資X給付月份。

「老年一次金給付」要年滿63歲，，保險年資「未」滿15年，按加保期間最高60個月之投保薪資平均計算，計算公式分為兩種，一為平均月投保薪資X年資X1.55％、二為平均月投保薪資X給付月份。財經專家認為，一次領可拿到一大筆錢，以每月年金乘以月數計算總領金額，即是一次領的退休金，而風險在於「用完就沒了，月領金額雖然較少，但卻可領到身故」。

「一次請領老年給付」與上述較不同，主要請領資格以2009年1月1日「勞保條例」例行前有保險年資之勞工為主，平均月投保薪資之採計按退保當月前三年實際月投保薪資平均計算，計算公式分為平均月投保薪資X給付月數。

若勞工要請領年金給付，若未符合法定請領年齡，每提前一年請領，年金給付金額將減給4％，勞工最多可提前5年、減領20％；若符合請領老年年金給付條件，延後請領的話，每延後1年，給付金額也會增給4％，最多增給至20％；若經減給計算核付後，到法定請領年齡仍會依減給計算金額發給。此外，為讓勞工朋友瞭解老年給付請領方式及規定，勞保局提供臨櫃及網路查詢、試算等服務，方便勞工查詢利用。

（旺得富理財網 黃順德）

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