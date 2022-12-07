保險保障+財務規劃 保誠人壽、臺企銀推分紅保單

隨著國人平均餘命延長，加上整體經濟環境的不確定性，提早準備退休生活及穩定地進行資產傳承規劃變成熱門話題。保誠人壽與臺灣企銀攜手推出一系列不同幣別、不同繳費年期的分紅終身壽險保單，提供消費者因應守護家庭、退休規劃及資產傳承等多元需求，達成同時擁有保險保障與進行財務規劃的想望。

分紅保單專家保誠人壽是目前台灣市場上唯一持續推廣分紅保單的保險公司，此次與臺灣企銀共同推出的「滿福保」專案，包含以美元及台幣的多元化商品提供消費者彈性選擇，以因應各種保障與理財的需求，即日起可至臺灣企銀通路購買。

對消費者而言，因人生階段的不同及家庭成員的年齡及狀況，所需要的保障規劃也不同。本系列商品從消費者需求出發，提供多元選擇：想要擁有高壽險保障的消費者，可以選擇「世代」系列商品，透過英式分紅的保單紅利分配方式，其「增額分紅保額」在保單條款約定的週年日起有機會每年分配一次，併入原有壽險保障，讓保障加值；以及「額外分紅保額」，在保單條款約定的週年日起，若不幸身故/完全失能/解約/或達保險期間屆滿日仍生存時也有機會一次給付。藉由雙重紅利回饋，有機會讓資產增值，作為資產傳承的規劃之一。

想要透過分紅保單獨特的商品設計，明確的平穩性機制，同時享有壽險保障及保單紅利，也可以選擇「雙享」系列商品，透過雙重紅利讓保障和財富一起增值，提早為退休準備。若在壽險保障之餘想同時有穩定金流收入，可以因應己身的資產配置搭配選擇「雙盈」系列商品，享有雙重紅利分配，在保單條款約定的週年日起，年年領取保單紅利及生存保險金，在資產累積的過程中同時保有資金的彈性運用。除此之外，「滿福保」專案的保險商品皆可享有高保費折扣，在保額符合相關保單條款約定之金額以上，可享最高1.5％的保費折扣。

本系列分紅保單商品都是自０歲起即可投保，同時保險金可以選擇分期給付，提早規劃資產傳承。保誠人壽與合作夥伴持續因應消費者需求推出適切的商品與服務，陪伴消費者建構獨一無二的幸福方程式。