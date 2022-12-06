產險取消居家照護通融理賠

六家產險業者公告，1日起新冠肺炎確診者居家照護，將不再通融給付住院日額保險金。保險局副局長林志憲說明，主要有二大因素，一是當初是考慮保戶為了理賠，排擠到醫療量能，因此協調產險公會給予通融措施，目前醫療量能已紓緩，二是防疫險理賠金額及確診率超出預期，因此產險公司自行考量，取消通融措施。

國泰產險、富邦產險、中信產險、兆豐產險、明台產險及泰安產險等六家產險在11月30日在其網站上公告，因疫情演變、輕症或無症狀者達99.5％以上，加上政府防疫政策已日趨開放，如確診者同住家人已不須再隔離，縮短確診隔離天數等，醫療量能恢復正常，因此從12月1日起，確診者住院日額保險金回歸保單條款約定辦理，即須入住醫院進行治療者，按住院天數才有理賠。

林志憲強調，居家照護比照住院給付住院日額保險金，是今年4月配合防疫政策輕重分流照護，與產險公會協調，居家比照住院日額辦理，以避免保戶為了拿住院證明申請理賠，硬是輕症也要求住院，會衝擊醫療量能，在產險公會問答集中亦有載明，各產險公司得考慮醫療行為及實務作業等，給付理賠或融通給付，各家自行評估理賠方式，採取的理賠通融措施不必經金管會同意，取消亦不用保險局核准。

對於現在確診居家者可能就沒有住院日額保險金，林志憲表示，現在只是回歸保單條款、契約精神，並無損及保戶權益的問題。