邱月琴：3大核心打造全方位信託

金管會為保障高齡者及身心障礙者的經濟安全，自2020年9月發布信託2.0「全方位信託」推動計畫以來，已獲得良好成效。信託公會理事長邱月琴6日表示，金管會今年9月推出信託2.0第二階段計畫，協助信託業持續推升信託服務功能。信託公會就第二階段計畫已提出「三大核心目標」，用信託來創造更美好的社會。

邱月琴指出，第一目標是「滿足人生各階段所需的信託服務」。為使高齡者與身心障礙者於辦理安養信託有設置信託監察人需求時，可由社福團體擔任信託監察人，以協助解決相關問題，將規劃辦理社福團體擔任信託監察人培訓課程，以協助更多社福團體培養擔任信託監察人之能力。

另為協助信託業推展員工福利信託業務，以為企業員工退休準備的第三支柱，委外研擬「員工福利信託實務作業及相關文件參考範本」，同時為強化對預售屋承購戶權益之保障，研議預售屋履約擔保機制相關規範之修正建議。

二是「擴展及深化信託業跨業結盟」信託公會將鼓勵信託業者持續擴充跨業結盟類型及合作對象；同時為提升友善對待高齡（失智）客戶，將強化信託業與資訊科技業、醫療產業等業者跨業合作，參考醫療機構對認知功能檢查的方法及知識，增進信託業瞭解高齡（失智）民眾認知狀態及表達能力等健康情況，並依客戶認知表達能力提供適合之交易及服務，鼓勵信託業協助高齡（失智）民眾利用信託制度保障其財產安全。

三是「增進高齡（失智）者及身心障礙者對信託服務的認識與觀念」。委外研議「信託業面臨超高齡社會經營策略之研究」，以輔導信託業者根據自身之情形規劃高齡金融服務政策，同時為提升失智者財產保護，研議對失智者提供信託服務之自律規範。

信託公會秘書長呂蕙容表示，為配合信託2.0第二階段前述政策推動，信託公會已研議將失智者及身心障礙者相關信託業務推動情形，以及信託業者辦理自行或集團內相關企業之員工福利信託情形，納入相關評鑑項目，並增設「最佳信託結盟獎」評鑑獎項。

呂蕙容表示，為深化信託專業，研議「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」進階認證制度及規劃在職訓練課程；另為培育未來的信託人才，信託公會已推展「信託校園扎根計畫」，規劃「高中職信託知識競賽」與「大專生信託2.0企劃創意提案競賽」，未來將會與更多的學校持續合作，讓學生在學時即培養對信託的認知。