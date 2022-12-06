金管會：微電車保強制險 管道多元

全台20萬輛的微型電動二輪車11月30日起掛牌納管，新舊車輛均須領牌、投保強制險，然而上路後投保狀況牛步，投保率僅約1％。

金管會保險局副局長林志憲6日指出，截至12月2日止，微電車已有2,090輛投保（新車475輛、舊車1,615輛），金管會呼籲，投保可透過14家保險公司及563處分支機構還有六家網路投保，管道多元且便利。

微電車11月30日正式要求投保掛牌，有兩年宣導期，已購買且上路的舊車有兩年的納管緩衝期，2024年11月29日前補掛車牌和投保都免罰。

林志憲指出，微電車車主可攜帶國民身分證（或僑民居留證）及車輛來歷證明，國產車為國內製造車輛出廠證明；進口車為海關進口與貨物稅（免）稅照證，洽經營強制車險業務的「14家保險公司及563處分支機構、合作之保險代理人、保險經紀人」投保強制車險。

另有六家保險公司已提供網路投保服務，一家保險公司預計於今年12月中提供網路投保服務。

林志憲指出，配合交通部公路總局的微電車登記掛牌到點服務，產險公會亦協調保險公司派員到點提供民眾投保強制車險服務，以利民眾投保及領牌。

至於今年11月30日前已經檢測及型式審驗合格，並黏貼審驗合格標章的微電車車主，若無來歷證明，可先至原購買的經銷商，或是微電車相關產業公（協）會所屬經銷商尋求協助，辦理投保及領牌。