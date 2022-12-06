廣義防疫險理賠將破1,800億

廣義防疫保單本周理賠將破1,800億元，仍未見明顯減速，在產險業紛紛取消居家照護比照住院的通融措施後，保險局副局長林志憲6日表示，壽險業亦可以考慮實際醫療行為、理賠情況等，決定是否取消居家照護的融通理賠。即各公司可自行判斷是否回歸保單條款，住院才有理賠。

據保險局公布最新統計，到本月5日止，產險業防疫險已理賠348.66萬件，突破今年新承保件數的7成，達到71.44％，累計理賠金額在5日突破1,400億元大關，達到1,416.26億元，是今年已收保費的31倍以上。

產險及壽險業都有承作的疫苗險，即打疫苗後仍確診或重症住院即有理賠的部分，到本月5日已理賠89萬件，占今年已承保件數近36.8％，累計理賠金額達370.48億元，是今年已收保費的36倍。

近一周防疫險加上疫苗險新增理賠65.38億元，比前一周少3億元左右，但仍未見明顯減緩，代表11月7日取消確診者同住家人須居隔後，產險業尚未明顯減少隔離的理賠金，應是目前理賠申請至少遞延七天，加上理賠件數極多，理賠金額有遞延情況。

防疫險加上疫苗險累計理賠金額到5日已經達到1,786.75億元，若依照目前每周的理賠情況，本周累計理賠金額即會破1,800億元，到年底會逼近2,000億元大關。

先前產險業者紛紛在網站上公告，取消確診居家照護比照住院日額理賠的通融措施，回歸保單條款，即住院才有賠，保險局當時強調，今年4月協調產險公會及壽險公會祭出通融措施，是考慮不要因保單理賠影響醫療量能，目前醫療量能正常，且保單理賠已超出預期，同意各產險業自行考量是否回歸保單條款。

壽險業因為理賠金額沒有產險「慘烈」，目前不取貿然取消通融措施，但保險局6日表示，壽險業當初通融理賠原因跟產險一樣，現在居家照護的理賠亦已超出當初保單預期，同樣可以自行考慮是否回歸正常理賠。