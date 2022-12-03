離婚前保單先變更 確保權益

近期有藝人離婚後為了一張床墊吵得沸沸揚揚，鬧得不可開交，事實上，根據內政部統計年報顯示，2021年國人婚姻狀況中，離婚人口較多的年齡族群就是發生在45歲到60歲之間，占總離婚人口的44％。壽險業者提醒壯年族群，當愛已成往事，兩人進入離婚狀態，離婚前務必記得要先進行「保單變更相關作業」，以確保無損雙方權益。

現代離婚率居高不下，以離婚人口占比來看的話，壯年族群的離婚人口占總離婚人口將近一半，全球人壽提醒壯年族群，離婚前務必完成保單變更。其中，最常見的就是「要保人與被保險人」不是同一人的情況，最好要在離婚前談好保單歸誰，以及是否要變更「要保人」，以免影響到後續行使保單的權利。比如太太是要保人，被保險人是先生，要保人是有權將保單解約拿回保單的解約金，且保單解約無須經過「被保險人」的同意。

但由於「被保險人」是保單核保與保費計算的主要依據，因此無法申請變更，若離婚後「被保險人」擔憂保單會對自己有不利的影響時，可以向保險公司主張「不同意自己為被保險人」，申請終止保單。

其次，就是記得檢視孩子的保險。當雙方都決定好子女親權歸屬後，最好是將要保人變更為擁有親權的一方，或是變更為子女本人，萬一未來有保單相關事務須由要保人辦理時，對彼此都比較方便，可以減少需要對方配合的問題。

台壽則建議，要把握保單調整二大要點，為離婚後的安穩安排。一是保單所屬權（婚後財產）分配。二是離婚後的保單角色（要保人／受益人）調整：離婚後一定要記得調整保單的角色，保險金才能給付給真正想保障的家人，以免發生保險金理賠給前夫或是前妻的窘境。