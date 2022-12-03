壯年族扛重擔 四招造防護網

少子化趨勢下，夾心族「壯年族」負擔加重。壽險專家建議，可用四步驟打造保障防護網，「醫療保障先做足、退休資產不能少、預留稅源好輕鬆、投保一定要趁早」既能顧到老也能顧到小，並且讓自己安穩退休。

根據國發會最新公布《2022至2070年人口推估報告》，台灣將於2025年進入超高齡社會，加上少子化趨勢，依賴人口（幼年與老年人口）將於2060年超過青壯年人口，青壯年人口負擔加重。首當其衝的，就是距離65歲退休還有10到20年的45歲到55歲壯年族，隨退休時間逼近，退休準備已如箭在弦上。而勞動部最新的勞工保險基金精算報告顯示，勞保基金將於2028年破產，將直接衝擊近7成勞工寄託的「勞保老年給付」。

全球人壽益盛通訊處區經理朱柏霖表示，請領勞保老年給付及勞工退休金的人平均請領金額約2萬元，以一般人來看，一個月2萬元來度過退休生活是不夠的，甚至還會動用到過去累積的資產。「一定要從現在開始做準備，而且是要趁自己還有工作能力的時候來做準備」！

朱柏霖指出，退休生活最花錢的地方，就是醫療費用以及退休生活費，會建議透過4步驟來完成保障規劃，第一個步驟就是「醫療保障先做足」。以醫療保障來說，首先要檢視自己有什麼保單、有哪些保障，透過保險規劃人員協助檢視，檢視完之後再來看看有缺少、擔心什麼部分。「實支實付型醫療險就是最必備的保單。」

其次，就是「退休資產不能少」。朱柏霖說，計算退休生活所需，可以先從訂立期望退休後每個月的生活費有多少，再回頭計算出，現在開始準備需要多少錢，就能挑選較合適的工具展開計劃。45歲到55歲的族群是職涯收入較高的階段，距離退休也還有10至20年，這時候如需同時準備退休財源與醫療保障，投資型保單或增額壽險就是很好的工具，除了可以進行資產累積、還有高保額的特性，一筆錢可以發揮兩筆錢的功能。

除了退休規劃，壯年族也要把將來小孩成年、資產傳承的問題考量進來，朱柏霖指出，一般壽險也可以透過信託方式，按月、按年定期給付，藉由資產確定性的優點，達到安全傳承資產的目的。同時也有家長擔心，如果資產金額較大，未來子女要繼承的時候，可能繳不起遺產稅等政府規費，這時候就可以用「預留稅源」方式來規劃。

台灣人壽強調，壯年族亦是身為「準退休族」的一員，「及早開始」提撥與規劃退休資金，創造足額的現金流，方能安心樂齡退休。