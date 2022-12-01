金管會保險局再傳人事異動 副局長換人作

監理34兆金融資產的金管會保險局，再傳人事異動。主要監理壽險業務的保險局副局長張玉煇傳5日正式退休，遺缺由現任保險局主秘蔡火炎升任，而保險局主秘一職，則由證期局期貨管理組組長古坤榮升任。

保險局是金管會四局中，人員編制最少，銀行局、證期局及檢查局都是200人起跳，只有保險局80到90多人，但要管壽險、產險、保經代，還有強制車險、地震險、農產險等政策性保險，從業務員行銷到保單訂價，管保額還要管宣告利率，監理各保險公司資本適足率外，還要看投資有沒有超限、違法，所以保險局官員很常見早上7點上班，晚上10點到11點才下班。

今年產險防疫險風波，從4月一路到現在，從投保爭議到理賠破表，再到六大產險公司虧損、增資及減資；壽險則是淨值風暴，宣告利率13太保事件，還有立委各式質詢的回應報告，讓保險局人員流動率極高。

保險局前主秘林耀東去年4月退休，由壽險組組長蔡火炎升任，8月副局長王麗惠轉調金管會參事，由金管會綜規處副處長林志憲升任，52年次的張玉煇是2012年接下保險局副局長，在未滿60歲前即申請退休，壽險業都已盛傳遺缺就是蔡火炎升任。

蔡火炎一直在壽險管理組，談吐溫文但作風剛正不阿，壽險業者若有違規犯紀常被「三把火」燒成重傷，從去年4月升主秘到今年底升副局長，蔡火炎晉升速度亦算快，但也與保險局人員流動頻繁有關。

傳出要接任保險局主秘的古坤榮，之前是證期局投信投顧組組長，近年轉調期貨管理組組長，先前證期局官員轉調保險局的案例亦不少，如保險局前副局長陳惟龍、吳崇權、蔡麗玲、前保險局吳桂茂等都是。

金管會近年不少局長、副局長、主秘提早退休，因此現任四局副局長、主秘都已是「青壯派」，年齡相對年輕，未來也都在晉升序列上。