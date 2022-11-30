保誠人壽 全台首發兒童教育白皮書

保誠人壽作為台灣首家關注兒童保護的保險公司，自2020年起以前瞻性思維領導，透過「i寶 保護兒童 誠就未來」倡議，從兒童健康、心理等議題開啟公眾對話，今年更關注兒童教育議題，攜手清華大學曾文志教授，發表台灣第一本探討後疫情時代教育轉型與展望的「兒童教育白皮書」，並持續與輔仁大學合作發布2022年「保誠兒童身心健康指數」，追蹤台灣兒童身心健康之變化，呼籲社會大眾一起保護兒童的現在，成就他們美好的未來。

保誠人壽總經理王慰慈表示，新冠疫情影響社會甚鉅，連成年人都不知如何應變，對於身心尚在發展的兒童，其影響程度更是不容忽視。保誠人壽關注兒童保護議題已超過20年，希望從各個面向幫助下一代，以「正向」的方式健康成長。突如其來的疫情，剛好提醒我們，面對不可測的未來，唯有培養孩子從挫折中復原的韌性，才是幫助他們自信駕馭世界變化的關鍵。保誠人壽也將每年的11月訂為「兒童保護月」，期望能透過多元的推廣與行動倡議，喚醒各界對於兒童議題的重視。

保誠人壽今年首度與清華大學曾文志教授合作，發表「兒童教育白皮書－後疫情時代的教育轉型與展望」。曾文志教授表示，社會環境變化莫測非人為可掌控，期許這本白皮書可提供各界一些指引，用更多元的方式培養孩子面對困境的韌性。

為持續追蹤台灣兒童身心健康之變化，保誠人壽自去年與輔仁大學合作「保誠兒童身心健康指數」。根據最新調查結果，2022年的保誠兒童身心健康總指數為62分，較去年退步4分，分析退步的項目，皆和疫情影響有關。顯見疫情對台灣兒童身心健康狀況的影響不容小覷。

保誠人壽自2020年起攜手家扶基金會推動「真材食學食育計畫」，累積受惠人數超過800人；2021年也與用心快樂社會企業成為夥伴，透過藝術創作引導孩子認識情緒與適當紓壓。除了與家扶和用心快樂的合作持續進行，明年將攜手還我特色公園行動聯盟，將健康遊戲觀念帶入社區。